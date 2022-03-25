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ООН нужно реформировать, РФ не может блокировать вопросы по войне против Украины – Павел Фишер

Павел Фишер заявил, что российские военные совершают в Украине военные преступления

сегодня, 21:58
Автор:

Лиля Воробьева
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Российские военные совершают в Украине военные преступления и предстанут перед Международным трибуналом. ООН должна быть реформирована, поскольку агрессор не может блокировать рассмотрение вопросов войны против Украины. Об этом в комментарии Guildhall заявил глава комитета по иностранным делам Сената Чехии, экс-кандидат в президенты Чехии Павел Фишер.

ООН нужно реформировать, РФ не может блокировать вопросы по войне против Украины – Павел Фишер

Павел Фишер (фото из открытых источников)

"Поведение русской армии не отвечает базовым правилам ведения боя, а воинские части совершают военные преступления. Я считаю нападения на мирных жителей неприемлемыми и скандальными, их нельзя простить. За них и за атаки на атомные электростанции, совершаемые российскими войсками, виноваты предстанут перед международным трибуналом", — заявил политик.

"Российская Федерация нарушает все нормы международного права и нарушает Устав ООН военной агрессией против Украины. Готовить реформу ООН абсолютно необходимо – его создали во избежание войны в Европе. Сегодня агрессор не может блокировать обсуждение столь чрезвычайного военного конфликта, где без причины погибает много мирного населения. Город Мариуполь стал символом апокалипсиса", — подытожил Павел Фишер.

Ранее постоянный представитель Литвы в ООН Ритис Паулаускас также заявил, что в условиях, когда Россия является стороной военного конфликта против Украины, Литва считает целесообразным, чтобы РФ воздержалась от использования права вето в Совбезе ООН по этому вопросу.

В свою очередь, депутат Европейского парламента от Германии Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что после полномасштабного вторжения в Украину, нарушения принципов международного права и совершения убийств мирного населения, Россия должна быть исключена из состава Совета безопасности ООН и лишена права вето на резолюции.

С аналогичным заявлением выступил депутат Бундестага от "Зеленых" Робин Вагнер. По его словам, согласно Уставу ООН, Россия как сторона конфликта против Украины обязана воздержаться от голосований по принятию резолюций ООН по урегулированию ситуации.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Британии лорд предлагает правительственные структуры РФ внести в список террористических организаций.




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Источник: https://ghall.com.ua/2022/03/25/nuzhna-reforma-oon-rf-ne-mozhet-blokirovat-voprosy-po-vojne-protiv-ukraine-pavel-fisher/
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