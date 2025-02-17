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"Они еще на колени станут": в ВСУ высмеяли слабость Европы

Европа продемонстрировала в Мюнхене свою слабость

17 февраля 2025, 22:20
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Марьян Ощановский

Во время закрытия Мюнхенской конференции по безопасности ее глава Кристоф Гойсген заплакал. Так он отреагировал на разворот США от Европы.

"Они еще на колени станут": в ВСУ высмеяли слабость Европы

В Мюнхене закончилась конференция по безопасности. Фото из открытых источников

На отчаяние главы Мюнхенской конференции отреагировал заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник Максим Жорин.

Украинский военный назвал Европу слабой и не готовой к серьезным вызовам.

"Слезы главы Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Гойсгена на заключительной речи – как реакция на заявления США. Когда я писал о том, что ЕС должен показать свое настоящее место и характер, надеялся увидеть совсем другое. Не так представлял позицию сильных людей", – сказал Максим Жорин.

По его словам, если европейцы плачут от каких-либо заявлений, то страшно даже представить, что с ними будет в случае реальной войны.

"Лучше такую Европу не доказывать, а то они еще на колени станут и штаны снимут", — добавил с иронией офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа заявила европейским чиновникам, что хочет договориться о прекращении огня в Украине к Пасхе, которое в этом году будут праздновать 20 апреля. Издание называет амбициозными и, возможно, нереалистичными темпы запланированных переговоров в Саудовской Аравии между США и РФ. Bloomberg отмечает, что европейские чиновники работают над новым крупным пакетом помощи Украине, учитывая, что Дональд Трамп настаивает на скорейшем прекращении войны в Украине.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что следующие несколько дней и недель покажут, заинтересован ли российский диктатор Владимир Путин в мире в Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "Впереди еще долгий путь. Опять же одним звонком здесь не обойтись, одной встречей здесь не обойтись. Впереди еще много работы. Но я считаю, что даже самое длинное путешествие начинается с первого шага. Увидим, что будет дальше. Надеюсь, что что-то хорошее", — добавил он.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5600
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