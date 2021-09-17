Оливер Стоун: Спецслужбы США десятилетиями спонсировали украинскую оппозицию, включая крайних националистов

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Станислав Молчанов
Спецслужбы США могли спонсировать и тренировать украинскую оппозицию, включая крайних националистов, преследуя цель установить в этой стране проамериканский и антироссийский политический режим. Такое мнение выразил выдающейся американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Оливер Стоун, который в последние годы активно взялся за украинскую тему и выпустил такие известные картины как "Украина в огне" (2016) и "В борьбе за Украину" (2019), передает 112.ua.
Оливер Стоун - фото из открытых источников
На этом он особо акцентирует внимание в киноленте "Украина в огне", которая рассказывает об истории украинского государства с XVII века до наших дней. В частности, в фильме подробно показано становление украинского национализма, лидеры которого в конце концов пришли к власти в Киеве в 2014 году.
В другой же картине Стоуна "В борьбе за Украину" показывается развитие событий в Украине после событий 2014 года. Он пытается разобраться в причинах затянувшегося политического кризиса и способствовать окончанию войны в Донбассе, унесшей жизни тысяч мирных граждан. В частности, в фильме Стоун беседует с президентом России Владимиром Путиным, главой политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком, его женой — журналисткой Оксаной Марченко, а также с американским репортёром Ли Странаханом и политологом Иваном Качановским.
Так, в самом начале фильма Оксана Марченко спрашивает у Стоуна:
Стоун рассказывает о крахе украинского государственного проекта, уничтожении огромного научно-технического и экономического потенциала, который был у Украины после распада СССР.
Далее Стоун и Медведчук говорят о двух концепциях развития Украины. Первая направлена на разрыв всех связей с Россией и превращение страны в антироссийский плацдарм США, вторая — на сотрудничество с Россией. Увы, констатируют они, в 2014 году к власти в Украине пришли сторонники первой концепции.
Также в фильме отмечается, что американцы используют Украину для давления на Россию. Всё остальное их якобы не интересует.
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