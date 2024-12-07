О чем общались Зеленский и Трамп: первые подробности

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл первые детали встречи с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский встретился с Трампом. Фото из открытых источников

По словам украинского президента, он провел хорошую и продуктивную встречу с Трампом и Макроном.

"Президент Трамп, как и всегда, настроен решительно. Спасибо за это. Общались о наших людях, ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины. Мы все хотим завершить эту войну как можно быстрее и справедливее", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Украинский президент отметил, что на встрече с Трампом стороны договорились продолжить сотрудничество.

"Мир благодаря силе возможен", – глава государства.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский в субботу вечером 7 декабря прибыл в Елисейский дворец, где встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что некачественные мины, которые осенью были поставлены ВСУ, будут заменены на счет завода-производителя, сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Герман Сметанин. "Обсудили сегодня в Верховной Раде ситуацию по бракованным 120-мм мин. По состоянию на данный момент военными зафиксировано 417 случаев внештатного срабатывания 120-мм мин. Это изложено в отчетах, поступивших от воинских частей", — рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что рынок нефти в ближайшие два года может столкнуться со снижением цен, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. Он заявил, что риски для рынка нефти исходят со стороны США и Саудовской Аравии. По его словам, США могут увеличить добычу на 400-600 тысяч баррелей в сутки из-за применения новой технологии нефтегазодобычи и обещания нового президента Дональда Трампа снизить корпоративные налоги до 15%. Саудовская Аравия имеет свободные мощности в 1 млн баррелей в день, отметил он.