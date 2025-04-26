"Нужно реальное давление на РФ": Зеленский обратился к США

В ближайшие дни могут пройти важные встречи, которые должны приблизить тишину для Украины, сообщил президент Владимир Зеленский.

Зеленский обратился к Штатам. Фото из открытых источников

"В ближайшие дни могут состояться очень веские встречи, которые должны приблизить тишину для Украины. Нужно безусловное прекращение огня. Нужно реальное давление на Россию", — отметил Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что давление нужно, чтобы Россия приняла американское предложение прекратить огонь и двигаться к миру или любое украинское предложение, которое может сработать и гарантировать надежное, немедленное и безусловное прекращение огня.

"Дипломатия должна сработать. И мы делаем все для того, чтобы дипломатия стала содержательной и наконец-то сработала", — добавил украинский президент.

Ранее издание The Times писало о том, что европейцы могут отказаться от плана ввода своих войск в Украину. В Британии и других странах Европы обсуждается сценарий, при котором сухопутные войска не будут отправлены в Украину для охраны ключевых городов, портов и атомных электростанций. Лидеры некоторых стран считают, что это может вынудить Россию отодвинуть свои "красные линии" для достижения мирного соглашения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская оккупационная армия за последние сутки продвинулась в районе города Торец Донецкой области. Как сообщает военный паблик Deep State, армия России заняла населенный пункт Калиново юго-западнее Торецка. По информации Deep State, российские захватчики также продвинулись вблизи населенных пунктов Березовка и Тарасовка, а также по этому направлению.