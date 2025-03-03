Новая реальность уже наступила: выживет ли Украина без США

Было очевидно, что при имперско-изоляционистской политике Дональда Трапа со Штатами придется расходиться. Однако расходиться нужно было не скандально, а сохраняя взаимодействие хотя бы в минимальном объеме, считает политолог Александр Кочетков.

США отдаляется от Украины. Фото из открытых источников

"Кстати, политика Трампа – образец воинственной антистратегии. Ибо он ничего не хочет видеть дальше собственного носа. "Путин обманывал глупого Байдена, а меня он уважает, и это самые лучшие гарантии безопасности для Украины". А после Трампа как? А когда изменится Путин – тогда что? Или Трамп с Путиным собираются жить и царствовать вечно? То, что Штаты фактически принимают сторону агрессора, подталкивая его на нападение на Европу, сейчас увидело большинство европейских лидеров. Европа вынуждена просыпаться, чтобы ее не расчленили спящей. И вхождение Украины на достойном месте в новый блок безопасности в Европе — это реальные гарантии безопасности. Единственные, что будут действовать", – заявил Александр Кочетков.

Однако, отметил эксперт, организационно-финансовые вопросы затянутся на год, возобновление европейского ВПК – на три года.

"Это слишком долго для обескровленной и отчаявшейся Украины. Все это время нам нужно продержаться. Под усилившимися ударами с воздуха, а наша ПВО-ПРО ослабнет без американских ракетных комплексов. И сдерживая ползучее наступление недоимперии, которое не прекращается ни на день. Проблема в том, что все это нам придется делать при нынешней — неадекватной, непрофессиональной, нечестной власти. Ибо тенденция разрыва с США и развертывание углубленного сотрудничества с ЕС, безусловно, усиливает президента Владимира Зеленского и его власть. Выборов в этом сценарии не предвидится. А с такой неэффективной и нечестной властью Украине не выстоять", – считает политолог.

Он отметил, что Джей Ди Вэнс, конечно, профан, вдохновляемый блогами Такера Карлсона и Дмитрия Медведева, но и в Украине действительно недопустим уровень коррупции, непрофессионализма и безответственности.