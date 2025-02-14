Ничего себе аппетиты: стало известно, сколько украинских ископаемых хотят забрать США

Соединенные Штаты Америки хотели получить контроль над половиной природных ископаемых Украины. Проект такого соглашения США предлагали вниманию президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 14 февраля сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на на корреспондента Washington Post Джоша Рогина.

Зеленский не подписал соглашение по недрам Украины ни с Бессентом, ни с Джей Ди Вэнсом. Фото: Офис президента

"Несколько законодателей здесь, в Мюнхене, рассказали мне, что делегация Конгресса США представила Зеленскому документ, который они хотели, чтобы он подписал, и который предоставит США права на 50% будущих минеральных запасов Украины. Зеленский вежливо отказался его подписывать", — утверждает Рогин.

Официально эту информацию пока не подтверждали.

При этом в Офисе президента по итогам переговоров президента Украины Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом сообщили, что украинская и американская команды договорились продолжить работу над документом об экономическом партнерстве между странами. Более подробных деталей там не раскрыли.

Как писали "Комментарии", 12 февраля во время визита в Киев министр финансов США Скотт Бессент представил проект соглашения об экономическом партнерстве. В документе шла речь об украинских природных ресурсах. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что такое соглашение страны могут подписать во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит с 14 по 16 февраля (слухи, что президент отказался подписывать документ, появились сразу после встречи с Бессентом).

14 февраля в украинской делегации в Мюнхене сообщили, что Украина доработала проект соглашения о партнерстве и передала его американской стороне с вероятной перспективой, что оно может быть рассмотрено и подписано на встрече Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Впоследствии о таком подписании не сообщалось.

"Комментарии" сообщали, что Зеленский назвал Путина лжецом и предупредил о повадках главі Кремля американского президента Дональда Трампа. Украинский лидер раскріл, что в 2019 году во время единственной личной встречи с главой Кремля договорился о прекращении огня и обмене пленными. Но насчет первого Путин обманул, а пленных удалось обменять не всех. Поэтому "искреннему" желанию Путина "закончить войну" верить нельзя, убежден Зеленский. Президент Украины заявил, что пойдет на переговоры с Путиным (и больше ни с кем из россиян) только после подготовки общего плана мира с Трампом и Европой и только для того, чтобы этой встречей закончить войну.

Читайте также на "Комментариях" — если Украину в ближайшее время не возьмут в НАТО, стране для обеспечения безопасности требуется не уменьшать Силы обороны, а увеличивать. Зеленский сказал, что численность ВСУ должна составлять 1,5 миллиона военных.