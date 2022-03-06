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Невозможно договориться: Арахамия назвал два проблемных вопроса в переговорах с РФ

Украинская делегация не готова идти на компромиссы

6 марта 2022, 18:29
Автор:

Карина Ожерельева
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в переговорах с делегацией от России по прекращению войны существует два проблемных вопроса. Они, в частности, касаются Крыма и признания "ЛДНР". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Fox News.

Невозможно договориться: Арахамия назвал два проблемных вопроса в переговорах с РФ

Давид Арахамия - фото из открытых источников

"Единственные части, по которым практически невозможно договориться, — это Крым и так называемые республики, которые Россия настаивает на том, чтобы мы признали независимыми. Это неприемлемо для украинского общества", — заявил Арахамия.

Также Арахамия добавил, что украинская делегация до сих пор не знает, как нужно преодолеть эти барьеры.

Арахамия заявил, что делегация Украины не готова идти на компромиссы по территориальной целостности нашего государства во время переговоров.

"Я не думаю, что у нас сейчас есть выбор, чтобы даже обсуждать какие-то модели, где мы признаем эти территории. Наша позиция тверда. Мы готовы обсуждать любые другие динамические варианты, но не признание этих территорий", — добавил глава фракции "Слуга народа".

Как сообщали ранее "Комментарии", оккуанты перешли в наступление на Запорожье. Противник ведет наступление в Запорожье силами до 3-х БТГр и с помощью авиации после перегруппировки и ввода части оперативных резервов. Ночью вблизи Гуляйполя ВСУ обронялись и наносили все возможные средства огневого поражения противнику. Российские оккупанты использовали налеты авиации и артиллерийские удары. В настоящее время продвижение русских войск вглубь на определенных границах не наблюдается. Действия русских войск сейчас являются прямым нарушением Гаагской и Женевской конвенций.


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Источник: https://www.foxnews.com/world/russian-invasion-exclusive-interview-with-chief-ukrainian-negotiator
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