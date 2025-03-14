Несмотря на позицию Путина Украина готовится к перемирию: какие шаги предпринимает

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Кравцев Сергей
Украина уже фактически включилась в процесс формирования национальной команды, которая будет разрабатывать алгоритмы действий для контроля возможного 30-дневного перемирия. Это достаточно сложный процесс. Об этом сообщает портал "Комментарии", цитируя министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу.
Андрей Сибига. Фото: из открытых источников
Во время совместной пресс-конференции с австрийской коллегой Беате Майнль-Райзингер в Киеве, украинский министр акцентировал, что сразу после возвращения украинской делегации из Саудовской Аравии переговорная команда доложила президенту Владимиру Зеленскому о результатах встречи с американской стороной, с соответствующими предложениями по дальнейшему развитию.
В этом контексте топ-дипломат подчеркнул, что на сегодняшний день линия фронта с ежедневными боями достигает более 1300 км. Сибига акцентировал, что у Украины есть негативный опыт в рамках минского процесса, когда Россия неоднократно нарушала режимы прекращения огня: таких нарушений было 25. Министр подчеркнул необходимость быть готовыми во избежание возможных провокаций со стороны РФ.
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