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Неожиданный визит: Зеленский прибыл в ОАЭ

Президент 16 февраля прилетел в Эмираты

16 февраля 2025, 21:46
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Марьян Ощановский

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 16 февраля вместе с супругой Еленой прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты.

Неожиданный визит: Зеленский прибыл в ОАЭ

Зеленский прилетел в ОАЭ. Фото из открытых источников

"Официальный визит вместе с первой леди в Объединенные Арабские Эмираты", — сообщил Владимир Зеленский.

Глава Украины рассказал, что отправился в ОАЭ на переговоры о возвращении из плена военнослужащих, а также для обсуждений экономического сотрудничества.

"Приоритет – чтобы еще больше наших людей вернулись домой из плена. А также инвестиции и экономическое партнерство. Большая гуманитарная программа", – перечислил украинский президент.

Как известно, ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что прибыла в Саудовскую Аравию для подготовки визита президента Украины Владимира Зеленского. "В последующие дни будут десятки встреч, чтобы подготовить визит президента Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию", — сообщила она.

Также 17 февраля в Саудовской Аравии состоится встреча делегаций США и РФ по переговорам о завершении войны в Украине. Американская делегация во главе с Марко Рубио уже отправилась в Саудовскую Аравию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодняшняя ситуация для Европы — это даже не колокольчик, а хороший удар по лицу, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник Максим Жорин. "Поведение Штатов говорит о том, что ЕС совсем потерял свой вес как мировые лидеры и возможность на что-то влиять. В том числе, потому что последние годы они провели в крайне толерантном настроении", — подчеркнул он.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13369
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