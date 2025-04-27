Неизвестные детали громкой встречи Трампа и Зеленского перед похоронами Папы

В сети появились фотографии Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сидящих друг напротив друга на простых стульях в центре собора Святого Петра. Их поза и серьёзный вид создавали впечатление, будто два быка готовятся к схватке.

Встреча Трампа и Зеленского

Однако, по словам эксперта по языку тела Джуди Джеймс, реальность была иной: лидеры США и Украины стремились не к конфликту, а к установлению нового уровня диалога.

Джеймс отметила, что их общение перед похоронами Папы Франциска напоминало интеллектуальное противостояние шахматных гроссмейстеров. По её мнению, ранее в Овальном кабинете их спор сопровождался агрессией, тогда как сейчас оба демонстрировали стремление к паритету.

"Трамп сидел на носках, сцепив руки в замок и сжатые губы — это говорило о желании слушать и оставаться гибким. Зеленский же уверенно ставил ноги на пол, намекая на настойчивость, но при этом держал руки чашечкой, что свидетельствовало о стремлении убедить собеседника", — пояснила она.

После встречи оба президента сделали оптимистичные заявления в социальных сетях.

Например, Зеленский написал в X: "Хорошая встреча. Обсудили много вопросов. Надеюсь на результаты. Защита людей, полное и безусловное прекращение огня, прочный и долгосрочный мир".

Он также подчеркнул символичность разговора и выразил надежду, что он станет историческим.

Трамп, в свою очередь, на платформе Truth Social резко раскритиковал Владимира Путина за обстрелы мирных городов Украины даже во время похорон Папы. Он предположил, что Путин может его обманывать, так как на самом деле не стремится закончить войну.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на Западе указали поразительный момент во время встречи Зеленского и Трампа.



