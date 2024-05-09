Швейцарский мирный саммит – это возможность показать, что Украину поддерживают не только страны Запада, но и большинство государств Глобального юга, имеющих собственные отношения с Россией и с которыми Кремль не захочет ссориться и вносить в список недружественных государств, считает политолог Игорь Чаленко.

Саммит мира пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Фото из открытых источников

"У Украины сейчас сложная ситуация на фронте, не все удается по дипломатической линии, а после 20 мая еще могут начаться проблемы во внутренней политике. Но если 15-16 июня на Швейцарском саммите будет поддержана украинская формула мира, которая станет фундаментом предстоящей совместной работы, это значительно усилит позиции Украины", — подчеркнул Игорь Чаленко.

По словам политолога, Киеву важно получить публичную поддержку лидеров государств украинской формулы мира, чтобы в будущем у них было меньше возможностей для маневров.

"Создание комбинированной коалиции международной поддержки, в которую войдут как страны Запада, так и Глобального юга, даст реальный толчок к началу переговоров, в которых будет заинтересована Украина", — подытожил эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что отвод американских танков Abrams от линии боевого столкновения связан не столько с необходимостью защиты от дронов, сколько из-за непонимания украинских командиров или западных партнеров, как лучше применять эти довольно неплохие танки, заявил офицер ВСУ Николай Мельник. Первопричиной такого применения техники катастрофический дефицит украинской армии во всем, частично устаревшая американская техника для условий современного боя и убит украинский ВПК.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что богатые россияне боятся конфискации активов на Западе, а потому все чаще выводят свои деньги в Россию. Богачи из РФ привыкали к мнению, что российским гражданам больше не рады на Западе и рассматривают разные варианты возвращения домой своих активов. Большинство попавших под санкции миллиардеров предпочитают перевести активы домой. Они предполагают, что их семьям придется строить новую жизнь в России.