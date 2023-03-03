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Не поднимая боевой дух врага: может ли Украина наносить удары по России

Власти Украины подчеркивают: мы ведем оборонную войну. Неужели мы не имеем права поступать в отношении россии так, как они с нами?

сегодня, 12:51
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Автор:

Давиденко Евгения

На днях по России прокатилась волна атак неизвестных летательных аппаратов. В частности, была информация о взрывах на нефтезаводе "Роснефти" в городе Туапсе в Краснодарском крае, о падении летательного аппарата в Адыгее, о пожаре на плавнях в Темрютском районе РФ. Министерство обороны РФ обвинило Украину в атаках дронами по территории России. Советник Офиса президента Украины сообщил в соцсети, что Украина ведет оборону войну и не наносит ударов по территории Российской Федерации. Но правильно ли это – не должна ли Украина так же атаковать врага, как это делает он? Почему РФ можно убивать мирное население, а Киеву разрешается только защищаться?

Не поднимая боевой дух врага: может ли Украина наносить удары по России

Атака дронами. Фото: https://www.gettyimages.com/



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Политолог Виталий Бала рассуждает так:


"Даже если мы атакуем, это не нужно публично признавать. Надо все возражать. Чтобы у тех, кто развязал эту войну, не было аргументов, чтобы мобилизовать россиян, поднимать их боевой дух".


Он предположил, что провокация в Брянской области была направлена на то, чтобы показать россиянам, что враг уже здесь, поэтому нужно идти воевать против Украины.


"По моему мнению, Украина может атаковать только те объекты, с которых ведут по нам ракетные удары", — подытожил политолог.


Его коллега, политолог Виталий Кулик рассуждает так:


"Россия ведет войну против Украины. Поэтому российская военная инфраструктура является законной военной целью для Украины, в том числе оборонной войны. Нанесение ударов по аэродромам, военной, энергетической инфраструктуре Российской Федерации, ведущей агрессивную войну против Украины, геноцидальную войну, являются законными целями и полностью оправдано”, — говорит он.


Итак, продолжает Кулик, нанесение ударов дронами, ракетами и другими средствами по российской территории — вполне очевидные последствия российского вторжения на территорию Украины.





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