Названо имя преемника Си Цзиньпина: что о нем известно

Председатель КНР Си Цзиньпин взялся за омоложение китайского госаппарата. Недавние кадровые назначения на ключевые руководящие должности в Китае, которые осуществил лидер страны, могут свидетельствовать о подготовке его преемника. Им может стать один из относительно молодых чиновников, передает 27 января портал "Комментарии" со ссылкой на Bloomberg.

Си Цзиньпин мог определиться с преемником - но это при условии, что он не собирается править Китаем до глубокой старости. Фото: пресс-служба саммита БРИКС

Отмечается, что в этом году правительство Си Цзиньпина намерено осуществить ряд перестановок, которые позволят впервые увидеть в деле молодое поколение чиновников. Они, вероятно, должны стать следующими высшими лидерами страны. Более 20% управленческих позиций в Китае в ближайшее время будет обновлено, указывает Bloomberg.

Аналитики считают, что к 2030-м годам поколение этих "молодых лидеров" достигнет возраста около 60 лет — пика карьеры для китайских госслужащих.

"Чем дольше Си Цзиньпин остаётся у власти, тем больше вероятность, что его будущий преемник будет среди представителей поколения после семидесятых", — отметил Нил Томас из Центра анализа Китая в Институте политики азиатского общества.

Среди потенциальных кандидатов на роль преемника Си Цзиньпина Bloomberg выделяет Лю Цзе. Он — самый молодой губернатор в Китае. Возглавляет богатую прибрежную провинцию Чжэцзян. Издание говорит о еще двоих возможных кандидатах, ровесниках Лю Цзе, но не называет их имен.

Однако эксперты не исключают и другой сценарий. Они допускают, что Си Цзиньпин "нарушит больше норм", чем уже нарушил, и сохранит себя и своих близких союзников у власти намного дольше традиционного пенсионного возраста, открыв "новую эру политики старых людей в Пекине".

Комментарии уточняю, что о реальном состоянии здоровья и дееспособности вождя КНР мало что известно из-за сверхсекретности. Западные СМИ (в частности, издание Republic в среду, 17 июля 2024 года со ссылкой на китайские соцсети) писали, Си Цзиньпин якобы побывал в состоянии инсульта на третьем пленарном заседании Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ГК КПК). Никаких подробностей предполагаемого инцидента не было, как и сведений о состоянии здоровья Си в последние годы в целом, отмечает издание. В 2021 году иностранные СМИ сообщали, что Си страдал аневризмой головного мозга и якобы был госпитализирован, но и тогда никаких официальных подтверждений не было получено.

Си Цзиньпину 71 год. Он является действующим генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) с 2012 года, главой Китайской Народной Республики (КНР) с 2013 года, а также председателем Центрального военного совета КНР (и КПК). Его считают одним из трех самых могущественных лидеров Китая в его коммунистическую эру, наряду с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином.

Отмечается, что Си отступил от 25-летней традиции, пропустил определение преемника на последнем партийном съезде в 2022 году и остался править страной единолично. 71-летний лидер расчистил себе путь к пожизненному правлению, отстранив всех конкурентов, и не дал никаких указаний на то, что он уйдет в отставку при следующей возможной "перестановке" в 2027 году. Это ставит под сомнение будущее политической системы, управляющей второй по величине экономикой мира.



