Названа причина, почему Бриджит Бринк больше не захотела быть послом в Украине

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Ткачик Олеся
Посол США в Украине Бриджит Бринк объявила об отставке почти после трех лет в должности. Официально Госдепартамент подтвердил ее возвращение домой, отметив, что причиной является "сочетание личных вызовов", в частности, работу в зоне боевых действий, что по протоколам безопасности означает — семью не привезешь.
Бриджит Бринк
Впрочем, как отмечает эксперт по международным вопросам Дмитрий Шеренговский, неофициально говорят, что отставка Бринка связана с несогласием с политикой администрации Дональда Трампа, в первую очередь в смене коммуникации.
В этом контексте эксперт призвал вспомнить последние упреки Посольства в том, что они обстрелы из РФ не называли своим именами. Также — это вопрос закрытия USAID и не решавшийся куча критики и поиск решений по финансам.
В свою очередь член украинского ПЕН-клуба Алексей Паныч отметил, что Бринк прежде всего был карьерным дипломатом, но все знали, что лично она тяготеет к демократам.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Бриджит Бринк ушла в отставку.
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