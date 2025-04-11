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Названа причина, почему Бриджит Бринк больше не захотела быть послом в Украине

Бринк объявила о том, что уходит с должности посла США в Украине

сегодня, 10:14
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Ткачик Олеся

Посол США в Украине Бриджит Бринк объявила об отставке почти после трех лет в должности. Официально Госдепартамент подтвердил ее возвращение домой, отметив, что причиной является "сочетание личных вызовов", в частности, работу в зоне боевых действий, что по протоколам безопасности означает — семью не привезешь.

Названа причина, почему Бриджит Бринк больше не захотела быть послом в Украине

Бриджит Бринк

Впрочем, как отмечает эксперт по международным вопросам Дмитрий Шеренговский, неофициально говорят, что отставка Бринка связана с несогласием с политикой администрации Дональда Трампа, в первую очередь в смене коммуникации.

В этом контексте эксперт призвал вспомнить последние упреки Посольства в том, что они обстрелы из РФ не называли своим именами. Также — это вопрос закрытия USAID и не решавшийся куча критики и поиск решений по финансам.

"И это в условиях, когда тебя еще Байден назначал и ты довольно проукраински настроена была, а тут надо остановиться и замолчать. И очень символично, что она вступила в должность, после трехлетнего перерыва, вызванного отзывом Мари Йованович в 2019 году. Ее предназначение символизировало возвращение высокого уровня дипломатической поддержки со стороны Вашингтона. А сейчас после трех лет может быть снова спад", — отметил эксперт.

В свою очередь член украинского ПЕН-клуба Алексей Паныч отметил, что Бринк прежде всего был карьерным дипломатом, но все знали, что лично она тяготеет к демократам.

"Думаю, у нее с приходом Трампа постоянно усиливался конфликт между моральными и служебными обязанностями. Маневрировать между ними становилось все труднее, и, что немаловажно, эти маневры, кажется, не оценила ни одна сторона. А быть посредником, подвергаясь неприятию с обеих сторон, никому не нравится", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Бриджит Бринк ушла в отставку.




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Источник: https://www.facebook.com/sherengovsky.dmytro/posts/pfbid02fhbHQpVjT5wVivKnsmPmWGbEQ6Ts5aqBu74g7LUvMpfkCbvGmaf4QmC181E21QWDl
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