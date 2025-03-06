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Названо дату переговоров между Украиной и США: встретится ли Зеленский с Трампом

От Украины на переговорах будет Андрей Ермак

6 марта 2025, 19:26
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Кречмаровская Наталия

На следующей неделе, вероятно, состоятся переговоры между Украиной и США. Известен и предварительный состав делегаций.

Названо дату переговоров между Украиной и США: встретится ли Зеленский с Трампом

Иллюстративное фото

Корреспондентка Белого дома Жаки Генрих сообщила, что переговоры между США и Украиной состоятся во вторник, 11 марта, пишет издание "Новости. Live".

Жаки Генрих заявила, что во встрече примут участие Марко Рубио, Стив Виткофф и Майк Уолц. От Украины на переговорах будет, в частности Андрей Ермак.

Названо дату переговоров между Украиной и США: встретится ли Зеленский с Трампом - фото 2

Отметим, что некоторые договоренности сообщил и президент Украины Владимир Зеленский.

“Я благодарен за всю поддержку, и украинцы действительно ценят, что во время столь больших эмоций в мировой политике европейская целостность сохраняется и Европа действительно пытается делать правильные вещи. Тем временем, украинская и американская команды возобновили работу, и мы надеемся, что на следующей неделе у нас будет содержательная встреча”, — написал Зеленский в социальной сети Х.

Названо дату переговоров между Украиной и США: встретится ли Зеленский с Трампом - фото 3

Напомним, что специальный посланник США по Украине и России Кит Келлог, как писал портал "Комментарии", рассказал, какую задачу хочет выполнить президент США Дональд Трамп, чтобы завершить войну в Украине. Келлог выступил на Совете по международным отношениям по отношению к видению США, как может закончиться война.

По словам Келлога, президент США Дональд Трамп видит своей задачей усадить обе стороны за стол переговоров. Спецпредставитель подчеркнул, что Трамп не желает занимать чью-либо сторону. Также Келлог прокомментировал прекращение помощи Украине. По его словам, приостановка поставок оружия Украине должна стимулировать Украину к началу переговоров по урегулированию войны.




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Источник: https://t.me/novynylive/142171
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