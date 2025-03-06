Названо дату переговоров между Украиной и США: встретится ли Зеленский с Трампом

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Кречмаровская Наталия
На следующей неделе, вероятно, состоятся переговоры между Украиной и США. Известен и предварительный состав делегаций.
Иллюстративное фото
Корреспондентка Белого дома Жаки Генрих сообщила, что переговоры между США и Украиной состоятся во вторник, 11 марта, пишет издание "Новости. Live".
Жаки Генрих заявила, что во встрече примут участие Марко Рубио, Стив Виткофф и Майк Уолц. От Украины на переговорах будет, в частности Андрей Ермак.
Отметим, что некоторые договоренности сообщил и президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, что специальный посланник США по Украине и России Кит Келлог, как писал портал "Комментарии", рассказал, какую задачу хочет выполнить президент США Дональд Трамп, чтобы завершить войну в Украине. Келлог выступил на Совете по международным отношениям по отношению к видению США, как может закончиться война.
По словам Келлога, президент США Дональд Трамп видит своей задачей усадить обе стороны за стол переговоров. Спецпредставитель подчеркнул, что Трамп не желает занимать чью-либо сторону. Также Келлог прокомментировал прекращение помощи Украине. По его словам, приостановка поставок оружия Украине должна стимулировать Украину к началу переговоров по урегулированию войны.
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