Назван самый вероятный сценарий развития событий в Украине: в чем опасность для Зеленского

Наиболее вероятный сценарий развития событий в Украине – тот, при котором война будет продолжаться, но со значительно уменьшенной поддержкой США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на американское издание The New Yorker.

В треугольнике Трамп - Зеленский - Путин царит неопределенность, но главная задача каждой из сторон - объявить о своей победе. Коллаж: Комментарии

Уточняется, что вероятных сценариев несколько. При первом сценарии президент США Дональд Трамп мог бы использовать американское влияние как на страну-агрессора Россию, так и на Украину, чтобы добиться прочного урегулирования войны.

Второй сценарий заключается в том, что Трамп мог бы помочь договориться о прекращении огня и политическом урегулировании, которое может продлиться, а может и нет. Третий сценарий предполагает, что американский лидер "мог бы начать переговоры, разочароваться, заскучать и сдаться, оставив Украину и Европу наедине с собой".

Трамп, похоже, намерен встретиться с правителем РФ Владимиром Путиным, и как можно скорее. Перспектива этой встречи "удручает", говорится в публикации.

"При самых лучших обстоятельствах, с самыми искусными дипломатами мира долгосрочного урегулирования войны было бы очень трудно достичь. Обе стороны по-прежнему далеки друг от друга в своих основных требованиях, и нет четкого пути к компромиссу. Даже самое элементарное прекращение военных действий в этих обстоятельствах очень сложно", – говорится в статье.

Джереми Шапиро из Европейского совета по международным отношениям считает, что прекращение огня по типу "Минска-3" – это кратчайший путь для Трампа к его цели "завершения" войны.

"Нетрудно представить, чем могут закончиться переговоры. Вы входите, даете россиянам достаточно вещей, чтобы они посчитали переговоры полезными, а затем заставляете украинцев это проглотить. А затем отправляетесь домой", – сказал он.

Издание отмечает, что Кремль может надеяться, что президент Украины Владимир Зеленский проиграет выборы и что новый украинский президент будет более сговорчивым, позволив России оказывать решающее влияние на Украину невоенными средствами. В этом случае Россия достигнет своей цели – получает внеблоковую, если не полностью беззащитную, Украину. Украина сохранит свой суверенитет, по крайней мере на данный момент, и администрация Трампа сможет заявить о победе, говорится в статье.

"Комментарии" сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский разделяет стремление президента США Дональда Трампа закончить войну как можно быстрее, но предсказывает проблемы из-за позиции российского правителя Владимира Путина.

"Я понимаю президента Трампа: он хочет сделать это быстро, но это, знаете, не диалог с кем-то. То есть у него будет много проблем с Путиным, потому что он не хочет заканчивать войну", — сказал Зеленский 26 февраля.

Читайте также на "Комментариях" — в Белом доме утверждают, что война между РФ и Украиной доживает последние дни. Президент США Дональд Трамп рассчитывает добиться сделки о завершении войны между Россией и Украиной на предстоящей неделе. Об этом 23 февраля пишет портал "Комментарии" со ссылкой на The Hill.

Читайте также на "Комментариях" - начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что верит в окончание войны в Украине в 2025 году. Украина хочет мира, России нужна тактическая передышка, при этом в одностороннем порядке прекратить войну невозможно. Об этом пишет 23 февраля портал "Комментарии" со ссылкой на заявление разведчика во время Форума "Украина. Год 2025".

"Как минимум РФ нужна передышка, остановка огня, ей не хватает сил. Это одна из причин. Вторая — большая финансовая цена для РФ", — пояснил он.

При этом уточнение, когда именно это может произойти, Буданов назвал "интересным вопросом".