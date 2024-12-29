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«НАТО не на первом месте»: постпред Украины о новых приоритетах безопасности

Украина требует четких военных гарантий от партнеров

29 декабря 2024, 10:41
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Амбарцумян Анна

Вопрос безопасности Украины остается в повестке дня, даже если вступление в НАТО пока не является реалистичным вариантом. Постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник заявил, что на первом месте это гарантии защиты от партнеров в случае нового нападения России. Мельник подчеркнул важность четко определенных военных обязательств от западных союзников во избежание повторения Будапештского меморандума. Об этом в интервью Berliner Morgenpost заявил постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник.

«НАТО не на первом месте»: постпред Украины о новых приоритетах безопасности

Постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник. Фото из открытых источников

В случае нового нападения России на Украину западные партнеры должны предоставить четкие военные гарантии, определив, какие средства будут использованы для защиты Украины. Андрей Мельник отметил, что вопрос вступления в НАТО не является приоритетным на данный момент, но обеспечение надежных гарантий безопасности — это важнейшая задача.

Мельник подчеркнул, что гарантии безопасности могут быть как двусторонними соглашениями с отдельными странами ЕС и НАТО, так и многосторонними. Важным аспектом является то, что эти гарантии должны быть прописаны так, чтобы они действовали в рамках международного права и обязательны в случае агрессии России. Такие соглашения могут стать частью будущего мирного договора с Россией.

Украина, по словам дипломата, нуждается в "твердых обязательствах" от западных партнеров в сфере обороны, чтобы предотвратить повторение ситуации, подобной Будапештскому меморандуму 1994 года, который не смог обеспечить надлежащую защиту страны в условиях агрессии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия может совершить нападение на страны НАТО через несколько лет, считает руководитель Центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко. По его словам, россияне не обязательно будут идти в прямую атаку, а могут применять наемников или третьи стороны.



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Источник: https://www.morgenpost.de/politik/article407973143/melnyk-diese-kriegsgefahr-muss-man-in-berlin-ernst-nehmen.html
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