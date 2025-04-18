НАТО боится войны с РФ: что пугает Альянс

Украине следует перестать надеяться на военный союз с НАТО для совместного противостояния российской агрессии, заявил политолог Александр Антонюк.

НАТО не хочет воевать с РФ. Фото из открытых источников

По словам политолога, Альянс предпочитает стоять в стороне, а его позиция останется неизменной при любых обстоятельствах.

"НАТО будет делать все возможное и невозможное, чтобы оттянуть время прямого столкновения с Россией. Это аксиома, которую Киев должен понять. Украине следует отходить от концепции согласования разрешений на проведение операций против России", — назначил Александр Антонюк.

Эксперт подчеркнул, что, учитывая нерешительность НАТО у Кремля, есть "окно возможностей", чтобы на практике проверить задекларированное единство западных стран.

"Вполне вероятно, что рано или поздно Россия отправит, скажем, 20-тысячную группировку войск в Сувальский коридор, чтобы проверить, применит ли Альянс 5 статью о коллективной безопасности. Таким образом, Кремль может попытаться "обнулить" НАТО, чтобы доказать себе и миру неэффективность блока", – предположил политолог.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по итогам переговоров представителей США, Украины, Великобритании, Германии и Франции в Париже 17 апреля стороны договорились встретиться в Лондоне на следующей неделе. Французская сторона заявила, что на встречу представителей 5-ти стран в Париже "состоялся отличный, качественный обмен мнениями, направленный на достижение крепкого мира для Украины". Отмечается, что в Париже запустили процесс, который "положительный и в котором принимают участие европейцы".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что доля американцев, считающих Россию врагом, упала до самой низкой отметки с начала российско-украинской войны в 2022 году.