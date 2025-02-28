"Наше существование под угрозой": в ВРУ отреагировали на ссору Трампа с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский не разрешил президенту США Дональду Трампу обращаться с собой как с боксерской грушей, заявил депутат ВРУ Роман Лозинский.

В ВРУ прокомментировали визит Зеленского в США. Фото из открытых источников

В то же время, народный депутат подчеркнул, что существование Украины теперь оказалось под угрозой.

"Стыдно за такую дипломатию. И это я не о нашем президенте. Наше существование находится под угрозой. Не согласиться стать боксерской грушей в чужом спектакле – это не о персоне Владимира Зеленского. Это о достоинстве, чести и памяти тех, кого убила Россия. Не покушаемся на чужое, но и своего не отдадим. Правда, за нами. Прорвемся", — написал Роман Лозинский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время встречи в Белом доме президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского возник спор. Вероятно, спор начался после того, что Зеленский не согласился на первоочередное прекращение огня без гарантий. Трамп отметил, что Украина не может фактически диктовать условия, и либо соглашается, либо выходит в соглашения. Трамп посоветовал Зеленскому изменить отношение и быть благодарным, отметив, что Украина не благодарна. При этом подчеркнул: "У вас нет карт на руках".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что по данным немецкого издания Bild, в Белом доме произошел конфликт между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который завершился тем, что Трамп приказал Зеленскому покинуть помещение. Как отмечают источники, спор возник при обсуждении вопросов безопасности и возможных компромиссов со стороны Украины. Выразив недовольство позицией украинского лидера, Трамп прервал встречу и попросил Зеленского покинуть кабинет.