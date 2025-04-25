"Наша позиция неизменна": Зеленский ответил на заявление Трампа о Крыме

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не признает юридически российскими какие-либо временно оккупированные территории.

Трамп считает Крым российским. Фото из открытых источников

Соответствующее заявление Владимир Зеленский сделал по словам президента США Дональда Трампа о том, что Крым должен остаться российским.

"Наша позиция – она неизменна: только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими. И Конституция Украины решает: все временно оккупированные территории – они временно оккупированы, все принадлежат Украине, украинскому народу. Украина не будет признавать юридически любые временно оккупированные территории", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства добавил, что это абсолютно справедливая позиция, законная с точки зрения международного права.

"В этом даже те страны, которые постоянно балансируют в отношении между нами и Россией, даже они все признают территориальную целостность и суверенитет Украины, включая полуостров Крым", – резюмировал украинский президент.

Ранее издание The Times писало о том, что европейцы могут отказаться от плана ввода своих войск в Украину. В Британии и других странах Европы обсуждается сценарий, при котором сухопутные войска не будут отправлены в Украину для охраны ключевых городов, портов и атомных электростанций. Лидеры некоторых стран считают, что это может вынудить Россию отодвинуть свои "красные линии" для достижения мирного соглашения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская оккупационная армия за последние сутки продвинулась в районе города Торец Донецкой области.