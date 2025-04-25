"Наша позиция неизменна": Зеленский ответил на заявление Трампа о Крыме

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Марьян Ощановский
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не признает юридически российскими какие-либо временно оккупированные территории.
Трамп считает Крым российским. Фото из открытых источников
Соответствующее заявление Владимир Зеленский сделал по словам президента США Дональда Трампа о том, что Крым должен остаться российским.
Глава государства добавил, что это абсолютно справедливая позиция, законная с точки зрения международного права.
Ранее издание The Times писало о том, что европейцы могут отказаться от плана ввода своих войск в Украину. В Британии и других странах Европы обсуждается сценарий, при котором сухопутные войска не будут отправлены в Украину для охраны ключевых городов, портов и атомных электростанций. Лидеры некоторых стран считают, что это может вынудить Россию отодвинуть свои "красные линии" для достижения мирного соглашения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская оккупационная армия за последние сутки продвинулась в районе города Торец Донецкой области.
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