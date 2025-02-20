Нарышкин озвучил приговор: кого Кремль теперь пустит в расход

Официальные российские заявления о якобы "терактах", которые Украина "готовит" на территории стран Евросоюза, являются прямой угрозой со стороны Службы внешней разведки (СВР) РФ ряду стран, включая и союзников России. Об этом 20 февраля пишет портал "Комментарии" со ссылкой на мнение советника министра обороны Украины Алексея Копытько. Он советует "клиентам" РФ из Словакии и Венгрии прятаться в Украине — это надежнее, чем оставаться на родине.

Сергей Нарышкин обещал "украинские теракты" в ЕС, но это всего лишь значит, что Россия собирается принести в жертву кого-то из своих союзников персонально. Фото: пресс-служба Кремля

"Служба внешней разведки РФ открыто угрожает странам Балтии, скандинавам, отдельно Германии терактами. Прямо пишет, что не пожалеет для пущего эффекта свою клиентеллу в Венгрии и Словакии. На месте открытых пророссийских деятелей в Будапеште и Братиславе я бы сейчас прятался в Украине. Даже в Харькове будет на порядок безопаснее. Товарищ Нарышкин (глава СВР Сергей Нарышкин — ред.) вам буквами через официальный сайт СВР озвучил приговор. Спасайтесь. Ибо Кремль вас пустит в расход ради ситуативного шумового эффекта, который продлится пару дней", — пишет эксперт.

Копытько напоминает, что СВР уже делала аналогичный наброс неделю назад, 11 февраля. По его мнению, "таран от афганца в Мюнхене и еще ряд инцидентов — вот просто до мелочей сюда (укладывается)".

"Сейчас добавили больше конкретики. Это реакция на попытки Европы обозначить готовность укреплять оборону. Блокада оборонного предприятия в Греции – в эту же корзинку. Нашим европейским друзьям надо быстро соображать ради своего же блага. Одна из групп США и РФ синхронно играют на выборах в Германии. Пока в ФРГ будет безвластие, Европу будут ушатывать по полной", — подытожил он.

"Комментарии" сообщали, что в ГУР Минобороны опровергли российский вброс про якобы подготовку Украиной терактов в Евросоюзе. Такая информация появилась официально на сайте СВР России. Представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что после катастрофического падения авторитета российских пропагандистских ресурсов в цивилизованных странах функцию производства фейков вынуждены были взять на себя российские спецслужбы. Теперь они, по наблюдениям ГУР, ежедневно выдают "очевидно абсурдные вымышленные новости" с целью дестабилизировать Украину и украинские силы безопасности и обороны.

Как писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский посетовал, что президент США Дональд Трамп легко покупается на российскую пропаганду и транслирует ее миру.