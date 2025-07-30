Нардепы шокированы: в Раде резко раскритиковали украинскую дипломатию

Фактически, Россия, вероятно, возвращается на международную политическую арену. Об этом может свидетельствовать наличие российской делегации на конференции спикеров Межпарламентского союза. В Верховной Раде Украины шокированы такой ситуацией. Однако еще больше шокированы молчанием украинских представителей в Швейцарии.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Народная депутат Украины София Федина отметила, что сейчас в Женеве свободно себе гуляют военные преступники — Матвиенко, Слуцкий, Толстой, Косачев и другие депутаты Госдумы РФ, давно под санкциями ЕС и США. По ее словам, российская делегация приехала на конференцию спикеров Межпарламентского союза, где Матвиенко встречали цветами. В выступлении, как отметила Федина, можно услышать сплошную ложь о ВСУ.

"Пока реакцию на это высказали только спикер МИД и вице-спикер ВР Кондратюк. От посла Украины в Швейцарии Венедиктовой — полное молчание... На сайте посольства — ни слова. Ирина Геращенко обратилась к министру иностранных дел Сибиги с просьбой дать публичное разъяснение относительно позиции посольства Украины в Швейцарии".

По ее словам, россиянам не место на международных площадках. Народная депутат подчеркнула, что такая ситуация еще раз подтверждает, что украинская дипломатия должна работать сильнее.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что принятие закона о НАБУ и САП может иметь катастрофические последствия для Украины — ЕС может прекратить финансирование. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко. По его словам, ЕС предупреждает, что остановит финансирование, если независимость НАБУ и САП не будет возобновлена.



