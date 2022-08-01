Нация убийц: как Украине разобраться с военными преступлениями России

На прошлой неделе, 28 июля в сети появилось видео зверского убийства украинского военнопленного российскими оккупантами: калмыком Виталием Арошановым и чеченцами из батальона "Ахмат". Отморозки сначала кастрировали несчастного канцелярским ножом, а затем добили выстрелом в голову. На следующий день, 29 июля, российские военные убили 53 украинских военнопленных, находившихся в тюрьме в Еленовке, которую, по разным версиям, накрыли артиллерийским огнем или взорвали, предварительно заминировав здание.

Война в Украине. Фото - из открытых источников

Сложно смотреть на зверства российских оккупантов, а еще сложнее сохранять политкорректность при виде ликований пользователей рунета. Перечисленные инциденты – это далеко не первые военные преступления России в Украине, которые идут в разрез с положениями Женевской конвенции 1949 года, а по уровню своей жестокости превосходят экзекуции Средневековья и злодеяния Нацистской Германии. Комментарии разбирались, почему российские изверги издеваются над гражданскими и военнопленными и как другие страны поступают с военными преступниками.

Почему россияне хуже нацистов?

ОБСЕ расценивает действия российских военных в Украине как преступление против человечности. Кроме обстрелов домов, больниц, торговых центров и других объектов гражданской инфраструктуры, применения запрещенных боеприпасов, принудительного перемещения людей в РФ, преследования политических активистов и мародерства, российские оккупанты практикуют массовые убийства гражданского населения, насилуют женщин, издеваются над военнопленными.

В Буче, Ирпене и других населенных пунктах Киевской области, находившихся под российской оккупацией, были замучены около 1,5 тыс. человек. В Тростянце в Сумской области оккупанты убили 50 гражданских. По информации советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, от рук оккупантов погибли свыше 20 тыс. жителей приазовского города. Таких зверств еще никто не устраивал со времен окончания Второй Мировой войны. Жертвами резни в Сонгми в 1968 году, самого крупного военного преступления американских военных в годы Вьетнамской войны, стали 504 человека. Меньше людей, чем в Мариуполе, было убито боснийскими сербами во время резни в Серебренице в 1995 году во время Боснийской войны. Тогда погибли до 8 тыс. боснийских мусульман.

По оценкам бывшего уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, в апреле 2022 года поступило 400 обращений от жертв сексуального насилия со сороны российских военных, включая коллективное надругательство на глазах у родственников. Жертвами насилия становятся не только женщины, но и мужчины и дети. Подобное в основном практикуют в вооруженных формированиях наименее развитых стран Азии и Африки. В США наиболее резонансным подобным преступлением является убийство иракской семьи сержантом Стивеном Грином и его сослуживцами в населенном пункте Аль-Махмудия в 2006 году. Они вломились в один из частных домов, убили главу семейства, его жену и шестилетнюю дочь, а затем по очереди насиловали их 14-летнюю дочь перед тем, как убить.

Российские оккупанты жестоко обращаются с украинскими военнопленными: держат по 100 человек в камерах на шесть коек, не дают им спать, систематически избивают, устраивают казни. Подобное случается не редко, если обратить внимание на другие вооруженные конфликты последних 20 лет. В 2011 году британский морпех Александр Блэкмен добил раненого талиба в афганской провинции Гильменд, выпустив в него всю обойму из своего пистолета. В 2006 году сержант Корпуса Морской пехоты США Лоуренс Хатчинс и его сослуживцы похитили, а затем казнили ветерана Иракской войны Хашима Авада в иракском населенном пункте Аль-Хамдания.

Периодически, обвинения в жестоком обращении с военнопленными поступают в адрес украинских военных, как со стороны россиян, так и со стороны правозащитных организаций вроде Human Rights Watch. Например, украинцев подозревают в пытках российских военнопленных селе Малая Рогань (Харьковская область), которым прострелили ноги, в убийстве раненого оккупанта недалеко от села Димитровка рядом с Бучей.

Однако, все это может показаться цветочками по сравнению с преступлением Арошанова, которое является самой настоящей средневековой дикостью. По данным историка Клауса Ван Эйкельса, нормандские захватчики кастрировали военнопленных и выкалывали им глаза во время вторжения на юге Италии и на остров Сицилия в 11-12 века. Герцог Нормандии Вильгельм Завоеватель после захвата Англии в 1066 году утвердил кастрацию и ослепление в качестве меры наказания за предательство. По информации историка Рэймонда Джонаса, во время первой Итало-Эфиопской войны 1895-1896 годов эфиопы часто кастрировали захваченных в плен итальянцев. В эфиопском плену оказались до 4 тыс. итальянских военных.

Россияне ничем не отличаются от нацистов своим обращением с украинцами. В годы Второй Мировой войны военврач и штурмбаннфюрер СС Хорст Шуман занимался кастрацией евреев в концлагере Аушвиц. Военный преступник искал способ массовой стерилизации с использованием рентгеновских лучей. От рук нациста погибли, по разным оценкам, от 30 до 80 тыс. евреев.

При чем здесь национальная почва?

Особой жестокостью и изощренностью в Украине отличились представители нацменьшинств РФ, которых русские на протяжении столетий считают людьми второго и третьего сорта и используют как пушечное мясо в вооруженных конфликтах. Титульная нация выхолостила из их разума идею национального самоопределения и поставила на колени методом кнута и пряника.

Калмык Виталий Арошанов – типичный нацмен средних лет из глухой российской провинции, который в силу ограниченных умственных способностей, отсутствия морального стержня и комплекса неполноценности, сформированного под влиянием пинков большого русского "брата", рассматривает воинскую службу как единственный социальный лифт, возможность заработать на хлеб и реализовать свои садистские наклонности. Если в мирное время такие выродки самоутверждаются за счет "дедовщины" и унижения сослуживцев младшего призыва, то на войне мародерствуют и получают удовольствие, издеваясь и убивая безоружных.

В Буче в основном орудовали чеченцы из 141-го специального моторизованного полка имени Ахмата Кадырова и буряты из 64-й отдельной мотострелковой бригады РФ под командованием подполковника Азата Омурбекова. Руководитель украинской экспертной группы "Сова" Михаил Савва рассказал о случае, когда чеченец изнасиловал женщину, а затем перерезал ей горло. Бывали случаи, когда чеченцы снимали на камеру акты сексуального насилия, а также раздачу продуктов гражданским, которых затем убивали. В расход идут даже сослуживцы. По информации Саввы, в селе Бородянка чеченцы добили раненых военных из других российских подразделений, поскольку им было лень заниматься их эвакуацией.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, военнослужащие дислоцированного в Дагестане 177-го полка морской пехоты под командованием 32-летнего полковника Павла Зеленского ответственны за убийства и издевательства над украинскими гражданами на Мариупольском и Запорожском направлениях. В российско-украинской войне также принимают участие 19-я дивизия мотострелковой Воронежско-Шумлинской дивизии, базирующаяся в Ингушетии и Северной Осетии, 346-я отдельная бригада спецназа из Кабардино-Балкарии, 34-я отдельная мотострелковая горная бригада из Карачаево-Черкесии. Данные подразделения принимали участие либо в аннексии Крыма, либо в военных действиях в зоне ООС в 2014-2022 годах.

Военные преступники – идеальное орудие Кремля для провокаций. Плюс ко всему, отправляя в Украину весь человеческий мусор, режим Путина очищает Россию от социально опасных и неуправляемых элементов. Ведь те преступления, которые российские военные совершают по отношению к украинцам они могут совершить в российских городах или в странах ОДКБ. Например, в январе 2015 года в армянском городе Гюмри, где расположена 102-я военная база РФ, психически неуравновешенный дезертир Валерий Пермяков убил семью Аветисян у них дома, включая двухлетнюю девочку и шестимесячного мальчика.

Чего хочет добиться Россия руками военных преступников?

Военные преступления на оккупированных территориях – это целенаправленная тактика россиян, с помощью которой в Кремле хотят спровоцировать украинских военных на аналогичные ответные карательные акции. Правозащитник Игорь Бондарчук считает, что с помощью кастрации украинского военнопленного и массового убийства в Еленовке россияне хотят довести украинцев до состояния необузданной ярости и дискредитировать в глазах международного сообщества. Им это нужно, чтобы спровоцировать напряженность и недопонимание в отношениях Украины и Запада, лишить нас даже той помощи, которую нам предоставляют американцы и европейцы.

Если мы начнем резать пленных русских, чеченцев, калмыков и бурятов на мелкие кусочки, спускать с них шкуру, делать ожерелья из их отрезанных ушей как сержант Эндрю Скотт из фильма "Универсальный солдат", тогда США, ЕС, ООН, ОБСЕ, правозащитные организации будут обвинять Украину в военных преступлениях точно также, как сейчас обвиняют РФ. Во всяком случае, на скамье подсудимых Трибунала ООН по бывшей Югославии оказались не только сербские военные и политики, причастные к этническим чисткам, поддержке сепаратизма и агрессии в Хорватии и Боснии и Герцеговине, но и пострадавшая сторона.

Если Россию, в лучшем случае, ждет очередной пакет санкций и усилия некоторых американских законодателей добиться ее признания страной-спонсором терроризма, то Украина окажется перед угрозой прекращения финансовой помощи и поставок оружия из-за рубежа. По крайней мере, ряд европейских стран ввели оружейное эмбарго против Саудовской Аравии из-за слишком большого количества жертв среди мирного населения в Йемене в результате военной кампании королевства против хуситов, а также в знак протеста против зверского убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги.

Несмотря на то, что РФ не может спровоцировать Украину на ответные военные преступления, она целенаправленно обвиняет нас в убийствах, которые мы не совершали. Еленовка – это показательный пример такой линии поведения Кремля. Изначально российские пропагандисты обвиняли Украину в убийстве военнопленных, якобы из предоставленных американцами РСЗО HIMARS. Похожий стереотип транслировался в умы жителей Мариуполя местными коллаборационистами, когда город находился в окружении российских войск. Часть жителей города до сих пор верят в ложь о том, что их дома разбомбил полк "Азов".

Российская сторона отстаивает другую точку зрения и отрицает изложенные выше аргументами. Российский публицист Василий Стоякин считает, что Украина провела военно-пропагандистскую операцию для подготовки наступления на юге. По его мнению, украинские СМИ умалчивают, что на видео российские военные на самом деле наказывают педофила, а тюрьму в Еленовке разбомбили ВСУ. Стоякин полагает, что все это необходимо украинскому руководству для повышения дисциплины украинских военных, чтобы они даже не думали сдаваться в плен, для предотвращения антивоенных протестов и побуждения Запада предоставить Украине тяжелое дальнобойное вооружение. Старший советник Конгресса США Пол Массаро призвал предоставить Украине танки и ракеты ATACMS класса "земля-земля" с радиусом поражения 300 км.

Ущербность российского общества заключается в его неспособности трезво оценивать обстановку. Если бы украинцы хотели массово сдаваться в плен, то российская армия однозначно добилась бы более серьезных успехов на фронте. Педофилия – серьезное обвинение и нужны веские доказательства для его подтверждения. Страны-члены НАТО предоставляли нам оружие задолго до последних военных преступлений и анонсирования Киевом наступления на юг.

Как наказать российских военных преступников?

В украинском обществе давно созрел запрос на равноценное и адекватное возмездие за зверства россиян, хоть это не вписывается в политику правительства, которое делает все возможное, чтобы не разозлить зарубежных партнеров. Временно исполняющий обязанности командира полка "Азов" Никита Надточий пригрозил российским властям расправой за массовое убийство в Еленовке.

Наиболее гуманным является рассмотрение военных преступлений России в Международном Суде ООН или специально организованном для этих целей военном трибунале. В международной практике военными преступлениями занимались трибуналы ООН по Югославии и Руанде, Нюрнбергский и Токийский трибуналы. В общей сложности за 50 лет деятельности четырех трибуналов из 306 человек 182 подсудимых понесли наказание.

Однако, далеко не все убийцы и садисты полностью отсидели свой срок: 36 подсудимых оправдали, с 22 человек сняли обвинения, а 14 преступников освободили досрочно, включая нациста Хорста Шумана. Открытым остается вопрос, каким образом добиться от постоянного члена Совбеза ООН выдачи собственных граждан для правосудия. Как показывает практика, добиться справедливого наказания военных преступников из влиятельных стран практически невозможно.

Из рассмотренных выше случаев, пожизненное заключение отбывают только британец Александр Блэкмен и американец Стивен Грин. Из 26 американских военных, которые убивали гражданских в Сонгми приговорили к 3,5 годам домашнего ареста только лейтенанта Вильяма Келли. Убийцу армянской семьи в Гюмри Валерия Пермякова приговорили к 10 годам тюремного заключения и передали РФ. Смертная казнь даже по отношению к самым опасным военным преступникам не применяется с 90-х.

Поэтому альтернативным вариантом наказанием мерзавцев, которые по локоть замарали руки в крови в Украине, остается физическая расправа в ходе тайных спецопераций. В этом плане нам есть чему поучиться у Израиля. В 1962 году израильские спецслужбы похитили бывшего проживавшего в Аргентине бывшего сотрудника гестапо Адольфа Эйхмана, причастного к массовым убийствам евреев. Израильский суд приговорил нациста к смертной казни. В 1965 году агенты "Моссад" нашли и ликвидировали латышского нациста Герберта Цукурса, который убил 30 тыс. евреев и скрывался в Уругвае. В ходе операции "Гнев Божий" агенты "Моссад" в 1972-1992 годах застрелили или взорвали девятерых палестинских террористов, причастных к теракту на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году и убийству израильских спортсменов.

Россияне еще сами не осознали какие неприятности они навлекли на себя войной в Украине. Чем больше украинских военных и гражданских будет гибнуть от рук российских оккупантов, тем сильнее мы будем ненавидеть россиян. Всех без исключения.

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