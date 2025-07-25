Начало сентября решит все: озвучен поразительный анонс событий для мира

Глава организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук в эфире телеканала Эспрессо подчеркнул, что начало сентября может стать определяющим в глобальной политике. Ведь именно 2 сентября завершается 50-дневный срок ультиматума, который Дональд Трамп поставил Владимиру Путину, а на следующий день, 3 сентября, ожидается визит президента РФ в Китай для переговоров с Си Цзиньпинем.

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"Путин отправляется на четыре дня на 'китайскую диету' в Си Цзиньпин. Лично я сомневаюсь, что туда явится Трамп, потому что событие приурочено к годовщине победы над Японией. Но это совпадение — завершение ультиматума 2 сентября и поездка Путина 3-го — выглядит очень показательным", — отметил он.

Политик добавил, что упомянутый 50-дневный срок многие назвали "лицензией на убийство украинцев", однако в Госдепе США указали, что реакция может наступить и раньше.

"Это все очень в стиле Трампа — создавать ожидания. Как он сам говорит: 'Красная линия есть только у меня в голове, и только я знаю, где она проходит'", — заметил Рыбачук.

Кроме того, на фоне происходящих событий после летних каникул возвращается Конгресс США. Это добавляет напряжения к общему политическому контексту, поскольку у Трампа, по словам Рыбачука, "есть все полномочия по введению санкций против России без согласования с Сенатом или Конгрессом."

"На самом деле мы видим больше 'информационного шума'. Трамп давит публично, но Россия не очень реагирует. В то же время Путин возлагает большие надежды на переговоры с Си 3 сентября", — отметил эксперт.

Рыбачук также обратил внимание на экономический фон: 24 июля в ЕС и Китае проходили переговоры по торговым тарифам. Брюссель четко дал сигнал Пекину: если поддержка России продолжится, китайские компании могут лишиться доступа к европейскому рынку.

"Все взаимосвязано. Новые санкции могут ударить не только по РФ, но и по поддерживающим ее странам — в частности Китаю и Индии. Трамп это прекрасно понимает и стремится держать контроль над всем процессом", — подытожил политик.

Как уже писал портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп дал понять, что возможно примирение с предпринимателем Илоном Маском после их громкого публичного спора. Соответствующий сигнал появился в социальной сети Truth Social, где глава Белого дома опубликовал сообщение о бизнесмене.