Украинская делегация прибыла на переговоры в Джидду в Саудовской Аравии. Из видео, опубликованного в сети, видно, что члены украинской делегации прибыли на переговоры с американцами в костюмах. Очевидно, было учтено, что во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон он и члены делегации беспощадно критиковались за то, что пришли на встречу не в костюмах. Именно по этому поводу Зеленского упрекали республиканцы, отмечая, что, мол, украинцы не выразили достаточное уважение к американскому лидеру.

Переговоры в Джидде

Теперь, манипулятивные упреки об одежде, фигурировать со стороны Соединенных Штатов точно не будут.

Известно, что в украинскую делегацию входят глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров.

Американскую сторону на переговорах в Джидде представляют госсекретарь Марко Рубио и помощник президента США по нацбезопасности Майкл Уолц.

Ранее сообщалось, что в Джидду в состав украинской делегации также прибыла министр экономики Юлия Свириденко. Именно поэтому ряд экспертов предположил, что в Саудовской Аравии может быть подписано соглашение по редкоземельным металлам.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 11 марта в Саудовской Аравии состоятся переговоры между Украиной и США. Перед ними Рубио заявил, что Штаты хотят понять, на какие территориальные компромиссы готов пойти Киев. Но как отметил политолог Тарас Загородний, это не то, что готова обсуждать Украину. И Киев четко направил сигнал Вашингтону об этом, организовав массированный одетый дронов на Москву. Пока Трамп оказался в сложной ситуации, поскольку Путин может заподозрить, что Трамп не имеет никакого контроля над Украиной.



