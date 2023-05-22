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На французском прицеле. Как европейское оружие в руках армян угрожает Украине и Израилю

Многие французские парламентарии выступили за поставку оружия в Армению

сегодня, 17:40
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Автор:

Станислав Молчанов

 Париж принял решение о поставках вооружений в Ереван. Первые 50 единиц бронетехники уже на пути в Армению. Учитывая, что эта страна остается логистическим хабом России и Ирана, такое решение создает прямые риски для Украины и Израиля.

На французском прицеле. Как европейское оружие в руках армян угрожает Украине и Израилю

Париж принял решение о поставках вооружений в Ереван (фото из открытых источников)

Об этом пишет Униан со ссылкой на телеграмм-канал AZfront.


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Рупор спецслужб Франции Intelligenceonline также подтверждает информацию о подготовке военного экспорта в Армению и возобновлении работы двустороннего комитета по вооружениям.

На данный момент многие французские парламентарии выступили за поставку оружия в Армению. Разумеется, истеблишмент Армении активно поддерживает эту возможность.

Однако это может получить отрицательную реакцию в мире. В частности, озабоченность уже выразил Израиль.

"Армения, Иран и Россия тесно связаны военным сотрудничеством, из-за чего французские поставки в Армению могут попасть в руки крупнейших врагов Киева и Иерусалима", — предупреждал крупнейший еврейский еженедельник США The Jewish Press. Ему вторит украинский Focus: "Сейчас есть опасения, что западные образцы вооружения, которые получит Ереван, могут попасть в руки РФ. Россия может разработать противодействие оружию или попытаться создать свою копию".

Поставки оружия могут обернуться реальным усилением агрессоров руками западных стран.

"Макрон вооружает Армению, сателлита России и союзника Ирана", – отреагировал на попытку поставок экс-директор по делам Ближнего Востока и Северной Африки Совета нацбезопасности США Доран. И это усиление за счет Азербайджана и Турции, члена НАТО, скорее всего, бросит весь Кавказ и Центральную Азию в руки Ирана и России.

Еще в ноябре 2022 года израильское издание Hamodia предупреждало о планах французов поставлять Армении тяжелое вооружение. Медиа констатировала формирование союза между Францией, Ираном и Россией, объединивших усилия против Азербайджана и Израиля на Кавказе.

В декабре израильские парламентарии официально признали: позиция французов по отношению к Карабаху играет на руку Ирану, заинтересованному в ослаблении Азербайджана.

Армения играет особую роль в отношениях Ирана и России. Эта страна давно превратилась в торгового посредника в военно-стратегическом альянсе стран-агрессоров. А война на Украине только отсрочила создание франко-российского альянса на Кавказе.



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