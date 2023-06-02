logo

BTC/USD

26957.53

ETH/USD

1882.86

LTC/USD

93.67

USD/UAH

37.32

EUR/UAH

40.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика "Мы не союзники РФ в войне с Украиной", - Пашинян
commentss НОВОСТИ Все новости

"Мы не союзники РФ в войне с Украиной", - Пашинян

Премьер-министр Армении, которая пока еще входит в пророссийский ОДКБ, дистанцировался от войны Путина

сегодня, 16:02
Поделитесь публикацией:
Автор:

Константин Куликов

Армения не союзник России в войне с Украиной, заявил в интервью чешскому телеканалу CNN Prima News премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом сообщают "Комментарии".

"Мы не союзники РФ в войне с Украиной", - Пашинян

Никол Пашинян

"Вы сказали, что мы союзники России. Конечно, вслух об этом никогда не говорилось, но, думаю, это заметно. Мы не союзники России в войне с Украиной. И наше восприятие от этой войны, от этого конфликта — тревога, потому что это прямо влияет на все наши отношения", — цитирует Пашиняна портал News.am.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Премьер подчеркнул, что на Западе Армению считают союзником России, при этом в Кремле видят, что Ереван не поддерживает войну в Украине.

"Получается, что мы ничьи союзники в этой ситуации, а значит, мы уязвимы. Кажется, что есть какой-то вариант избежать всех этих столкновений, но правда в том, что чем сложнее ситуация, тем меньше становится поле для маневрирования. Мы уклоняемся не потому, что у нас нет мнения о ситуации, а из-за того, о чем я уже говорил — наших проблем намного больше, они не позволяют нам быть более вовлеченными в решение других вопросов", — объяснил Пашинян.

Интервью состоялось еще во время визита Пашиняна в Чехию 4 мая, но было опубликовано каналом лишь вечером 31 мая и размещено самим премьером в соцсети Facebook 1 июня.

Тем временем, у Зеленского отреагировали на заявления Орбана о контрнаступлении ВСУ.

Уоллес раскрыл карты: ждать ли Украине приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе.

А спецпредставитель Китая сделал заявление: могут ли возобновиться переговоры Украины и РФ. Спецпредставитель Китая Ли Хуэй заявил, что Украина и Россия не закрыли дверь для переговоров.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!