"Мы не союзники РФ в войне с Украиной", - Пашинян

Армения не союзник России в войне с Украиной, заявил в интервью чешскому телеканалу CNN Prima News премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом сообщают "Комментарии".

Никол Пашинян

"Вы сказали, что мы союзники России. Конечно, вслух об этом никогда не говорилось, но, думаю, это заметно. Мы не союзники России в войне с Украиной. И наше восприятие от этой войны, от этого конфликта — тревога, потому что это прямо влияет на все наши отношения", — цитирует Пашиняна портал News.am.

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Премьер подчеркнул, что на Западе Армению считают союзником России, при этом в Кремле видят, что Ереван не поддерживает войну в Украине.

"Получается, что мы ничьи союзники в этой ситуации, а значит, мы уязвимы. Кажется, что есть какой-то вариант избежать всех этих столкновений, но правда в том, что чем сложнее ситуация, тем меньше становится поле для маневрирования. Мы уклоняемся не потому, что у нас нет мнения о ситуации, а из-за того, о чем я уже говорил — наших проблем намного больше, они не позволяют нам быть более вовлеченными в решение других вопросов", — объяснил Пашинян.

Интервью состоялось еще во время визита Пашиняна в Чехию 4 мая, но было опубликовано каналом лишь вечером 31 мая и размещено самим премьером в соцсети Facebook 1 июня.

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