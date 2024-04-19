"Мы не можем ждать": Зеленский упрекнул страны НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на встрече министров обороны стран НАТО заявил, что нужно не говорить о миллионе снарядов для Украины, а наконец отправить их на линию фронта.

Зеленский выступил на встрече министров обороны стран НАТО. Фото из открытых источников

"Мы уже давно говорим о миллионе артиллерийских снарядов для Украины. Их нужно наконец-то направить на передовую. На линии фронта сейчас очень нужны ракеты большой дальности и артиллерия. В этом году мы не можем ожидать принятия решений. Прошу вас как можно быстрее рассмотреть нашу просьбу о вашей решимости" , – заявил Владимир Зеленский.

Президент также сообщил, что в Украине нуждаются еще семь систем Patriot, которые смогут спасти много жизней и ощутимо усилить оборону украинских городов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армии стран Европы сокращаются на фоне потенциальных угроз со стороны России, Ирана и Северной Кореи. Как пишет издание The Economist, страны Запада в большинстве своем отказались от срочной службы, введя службу по контракту, поскольку большинство конфликтов, в которых они участвовали после Второй мировой войны, были локального уровня вроде операций в Афганистане и Ираке.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Украина может проиграть войну до конца этого года, если США не окажут ВСУ больше помощи. "Существует вполне реальный риск того, что украинцы могут проиграть на поле боя до конца 2024 года или по крайней мере дадут стать Путину в положение, когда он сможет диктовать условия политического урегулирования", — заявил директор ЦРУ.