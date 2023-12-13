"Мы находимся в воронке катастроф": Арестович прогнозирует сложные времена для Украины

Скандальноизвестный бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что США и Европа не могут защитить ценности демократии, а Украина совершает ошибку, когда продолжает надеяться, что Запад поможет ей победить в войне с РФ. Об этом Арестович написал в своем Telegram, передает портал "Комментарии".

Арестович снова раскритиковал Запад. Фото из открытых источников

По мнению Алексея Арестовича, западные страны безосновательно назвали себя лидерами мира после распада Советского союза, что доказывает российская агрессия против Украины.

"После развала СССР Запад записал себя в бескомпромиссные победители и лидеры мира. Серия провалов системы безопасности в мире, кульминацией которых стала война в Украине, неспособность Запада адекватно реагировать на ситуацию и угрожающие ему прямые опасности подводят тридцатилетнюю черту под ошибочностью этой парадигмы", — написал Алексей Арестович.

Экс-советник главы Офиса президента убежден, что Запад находится на пороге расплаты за неспособность защитить свои ценности и интересы.

"Когда Байден объявил войну демократиям против диктатур, а демократии оказались не готовы к противостоянию ни технически, ни организационно, ни морально, ни ценностно, то Запад де-факто объявил себя банкротом по этим категориям", — отметил Алексей Арестович.

Скандальный политик считает, что неспособность США и Европы отстоять свои идеи означает для Украины большие проблемы с финансовой, военной и политической поддержкой. Что, по его словам, "мы уже наблюдаем".

"Мы находимся в воронке катастроф, где альтернативы принятия решений практически не осталось. Мы потеряли время, поддерживая тот же тренд, надеясь на Запад. До этого мы потеряли 30 лет, занимаясь лицемерием, воровством, разбавлением армии, промышленности, образовательной базы, научно-технического потенциала, а главное – теряли достоинство, играя в чужие игры в роли игрушки. И теперь мы на пороге расплаты за подобную политику и поведение", – добавил Алексей Арестович.