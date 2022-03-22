Может ли резко измениться ход российско-украинской войны: о «черных лебедях» и не только

Стоит ли рассчитывать на то, что некие "черные лебеди" (непрогнозируемые события, глобально влияющие на происходящее) внутри Украины, россии, со стороны других стран, поспособствуют тому, чтобы российско-украинская война завершилась как можно скорее (понятно – поражением агрессора)?

Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Победа Украины неизбежна, но нужно время

Политолог Кирилл Сазонов считает, что существуют всего два не очень вероятных сценария "черных лебедей" в результате которых Россия может быстро свернуть агрессию в Украине.



"Первый – отстранение Владимира Путина от управления страной в результате дворцового переворота или удара канделябром. Второй – прямое вторжение в РФ, например, Китая или кого-то при поддержке этой страны. Тогда Кремль в срочном порядке поменяет все свои стратегические планы", – поясняет политолог.

Но первый, и второй варианты – это чистой воды казино. Шансы невелики, отмечает Кирилл Сазонов.



"Так что, – резюмирует он, – исходим из нормального развития событий. А именно – победа Украины неизбежна, но потребует от двух до 6 месяцев".

Падение РФ — это будет коллективный результат нескольких компонентов

Директор Центра международной безопасности Валерий Кравченко не считает, что следует рассчитывать на некую экстраординарную ситуацию, которая вдруг переломит ход событий. Когда, условно говоря, в один день россияне прозреют.



"Это процесс, который займет время. Мы надеялись в первые дни войны, что всё будет быстрее. Что РФ кто-то отравит Путина в его бункере – и всё завершиться. Но процесс, который запущен, похоже, долгоиграющий. И падения РФ не случит вдруг. Лишь как коллективный результат всех компонентов: стойкости украинцев (и армии, и властей, и всего народа), сокрушительных санкций, исхода из России практически всех зарубежных компаний, тотальных замораживания и ареста российских активов за рубежом, прекращения сотрудничества со страной-агрессором всего мира", – поясняет эксперт.

Всё это в комплексе, уверен он, приведет к неимоверным экономическим потерям в самой РФ, к падению доверия к путинской власти и прикормленных ей олигархов, и всего народа.



"Каждый такой олигарх имеет если не свои СМИ (те все под контролем ФСБ), то каких-то работающих в его интересах блогеров. И чем больше будут те вбрасывать месседжи, множащие недовольство "линией партии", тем ближе будет падение этого режима. До восстания масс, кровавого бунта пока далеко. Но всё это становится ближе с обнищанием населения, которое усугубиться в связи с эффектом санкций и прекращения работы в РФ международных компаний, – прогнозирует Валерий Кравченко. – Ну, а наш главный "черный лебедь" для агрессора – это мощнейшее сопротивление, которое в Украине встретили оккупанты. Сопротивление всех и вся. И ВСУ, и территориальной обороны, и дипломатии, и обычных граждан, выходящих на протесты во временно захваченных городах против вооруженных российских головорезов".

Как сообщал портал, Украина частично переходит на плановую экономику на время военного положения. Эксперты оценили шаги такие правительства.

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