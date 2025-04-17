"Главпродукт" — производитель консервов, который в октябре 2023 года был конфискован у гражданина США Леонида Смирнова, проживающего в Лос-Анджелесе. Это единственная американская компания, которую полностью захватило российское государство.

Российские военные — REUTERS

Согласно письму нового руководства компании в Генпрокуратуру РФ, изъятие предприятия было необходимо для стабильного производства, в частности для обеспечения продовольствием Нацгвардии и Министерства обороны России. Теперь "Главпродукт" находится в ведении агентства "Росимущество", управляющего конфискованным имуществом в РФ.

Эти действия могут стать очередным вызовом потенциального потепления в отношениях между США и Россией. Американский госсекретарь Марко Рубио уже заявил, что ситуация с "Главпродуктом" будет частью предстоящих переговоров с Кремлем по поводу перезагрузки двусторонних отношений.

Аналитики считают, что Кремль может использовать такие кейсы как рычаги влияния на переговорах, демонстрируя готовность забирать иностранные активы для нужд армии. Это также сигнал другим западным компаниям, которые до сих пор работают в России или хранят там активы, что их имущество может быть использовано в интересах войны.

Ни Министерство промышленности и торговли РФ, ни "Росимущество" не прокомментировали планы по компании и не ответили на запросы журналистов о ее новом руководстве.

Новым гендиректором "Главпродукта" по представлению компании "Дружба народов" стало лояльное Кремлю руководство, ранее получившее эксклюзивный контракт на поставки для Росгвардии. По данным СМИ, "Дружба народов" может быть связана с агрохолдингом "Агрокомплекс им. Ткачева" — структурой из окружения бывшего министра сельского хозяйства.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, какой вопрос РФ категорически отказывается обсуждать с Украиной и какие украинские области хочет получить Кремль в рамках мирного соглашения.