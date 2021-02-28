Москва может допустить ошибку на Донбассе в пользу Украины - член ТКГ

Российские власти могут допустить серьезную ошибку в пользу Украины. Об этом сообщил участник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш.

Оккупация Донбасса: Россия может допустить серьезную ошибку в пользу Украины. Фото: nbnews.com.ua

По словам эксперта, серьезной ошибкой может стать объединение "ДНР" и "ЛНР" в одну "республику".

"Я бы приветствовал такое объединение, так как это значительно продвинуло бы Украину к освобождению этой территории", — отметил представитель ТКГ.

Как сообщает Сергей Гармаш, две террористические республики активно конкурируют между собой. Их отношения нельзя назвать дружескими, поэтому объединение двух сторон вызовет конфликты и недоразумения.

"Во-первых, исторически луганчане и дончане не очень друг друга любят, конкурируют. Во-вторых, не зря же эти так называемые республики закрывают границы между собой и вводят пошлины. Они делят куски экономики — уже разрушенной, но такой, который находится на последнем издыхании. Они делят деньги ", — пояснил Сергей Гармаш.

Эксперт считает, что этим неправильным шагом могла бы воспользоваться Украина.

"Это было бы ошибкой Москвы. Я думаю, вполне возможно, что в Москве определенные структуры лоббируют такую идею. Но я не очень уверен, что там все настолько стали глупыми, чтобы ее реализовать", — подчеркнул Гармаш.

Напомним, что ранее участник украинской делегации в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш сообщил, что в Украины есть шанс вернуть власть над оккупированными территориями Донбасса в течение ближайших десяти лет. Какой стратегии нужно придерживаться Украине, чтобы добиться победы, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что должны обсудить Зеленский и Байден во время предстоящего разговора.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!