Москва может допустить ошибку на Донбассе в пользу Украины - член ТКГ

Язык
Coinspot 28.02.2021
BTC/USD
44505.12
ETH/USD
1338.83
LTC/USD
159.65
НБУ 28.02.2021
USD/UAH
28.10
EUR/UAH
34.05
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Кириєнко Анна
Российские власти могут допустить серьезную ошибку в пользу Украины. Об этом сообщил участник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш.
Оккупация Донбасса: Россия может допустить серьезную ошибку в пользу Украины. Фото: nbnews.com.ua
По словам эксперта, серьезной ошибкой может стать объединение "ДНР" и "ЛНР" в одну "республику".
Как сообщает Сергей Гармаш, две террористические республики активно конкурируют между собой. Их отношения нельзя назвать дружескими, поэтому объединение двух сторон вызовет конфликты и недоразумения.
Эксперт считает, что этим неправильным шагом могла бы воспользоваться Украина.
Напомним, что ранее участник украинской делегации в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш сообщил, что в Украины есть шанс вернуть власть над оккупированными территориями Донбасса в течение ближайших десяти лет. Какой стратегии нужно придерживаться Украине, чтобы добиться победы, читайте в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что должны обсудить Зеленский и Байден во время предстоящего разговора.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости