Могут ли санкции убить российский ВПК: эксперты указали на неожиданные нюансы

Европа готовит очередной пакет санкций, но у России до сих пор есть возможность производить оружие, в частности, ракеты "Искандер", "Калибр", Х-101, С-300, С-400. Хотя темпы производства ракет не соответствуют затратам, которые рф несет во время массированных атак по Украине, тем не менее, фабрика смерти до сих пор работает и продолжает уносить жизни.

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Мы спросили экспертов, каким образом можно помешать России производить ракеты.





По мнению политолога Виталия Кулика, проблема состоит в наличии товаров двойного назначения, на которые Запад не налагает санкции.





"Когда мы говорим о санкционных механизмах, это вопрос функционирования разных способов, – объясняет эксперт. — Санкции, связанные с изготовлением ракетных установок, самих ракет, комплектующих к ним, а также комплектующих двойного назначения, которые могут быть использованы для изготовления ракет, на которые Запад, как правило, не спешит применять санкции. Есть лакуны, не заполняющие санкционные механизмы. К примеру, можно применить санкции против КБ, выпускающего ракеты, но против третьей компании, скажем, в Индонезии, которая продает россиянам комплектующие, а те комплектующие производятся в Индии, при этом индусы, россияне, американцы знают, что они производятся в Индии, но у этих же компаний в Индии, скажем, те же американцы тоже покупают комплектующие. Тогда возникает дилемма: применить санкции против индийской компании, от которой сами зависимы".





Таким образом, остаются лазейки, которыми россияне пользуются. Впрочем, не только они.





"Вспомните изготовление шахидов иранцами, в отношении которых было введено максимальное количество действовавших десяток лет санкций. Несмотря на это, когда мы сбили первые аппараты, оказалось, что там есть комплектующие из многих европейских стран", — констатирует Кулик.





Механизм санкций не безупречен, не может быть панацеей против изготовления ракет странами-агрессорами, говорит он. Даже КНДР, продолжает Кулик, способна обходить ограничения, чтобы находить комплектующие в свою ракетную программу, несмотря на то, что против нее введены тотальные санкции. Ей удается завозить товары двойного назначения и использовать для своей ракетной программы, добавил эксперт.

Так что единственное решение проблем с российскими ракетами — уничтожение заводов по их изготовлению, убежден Кулик.





Эксперт по международным отношениям Александр Шнырков уверен: сдержать российский ВПК санкциями можно лишь отчасти.





"Европейский Союз и другие развитые страны пока не использовали все, что рекомендует группа Ермака-Макфола. Приблизительно 60% сейчас применяется, поэтому потенциал есть и его нужно использовать", — отмечает эксперт.





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