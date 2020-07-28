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Митингующие огласили список требований к Зеленскому

Организаторы митинга выдвинули к Владимиру Зеленскому ряд требований

сегодня, 00:12
Автор:

Владимир Лавский
Митингующие огласили список требований к Зеленскому

В понедельник, 27 июля, под Офисом президента состоялся митинг против перемирия на Донбассе. Как сообщает "УНИАН", протестующие выставили Владимиру Зеленскому десять требований. 

Координатор акции "Варта на Банковой" Павел Белоус зачитывал требования к Зеленскому:

1. Остановить разоружение на передовой.

2. Отменить указ открывать огонь.

3. Дать указ уничтожать вражеские силы в ответ на обстрел.

4. Увеличить финансирование военных.

5. Отменить указы о запрете разведки и аэроразведки.

6. Не соглашаться на требования России о проведении местных выборов и предоставления особого статуса оккупированных территорий.

7. Не давать воду в Крым.

8. Пока Россия не прекратит вооруженную агрессию - усиливать санкции.

9. Срочно освободить Антоненко и Кузьменко - фигурантов дела об убийстве Шеремета.

10. Начать расследование по ст. 111 (госизмена) по перемирие на Донбассе относительно Андрея Ермака, Руслана Демченко, министра обороны Тарана, главы ВСУ Хомчака.

Как ранее сообщали "Комментарии", военный эксперт Сергей Гармаш высказался о новом формате ТКГ




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