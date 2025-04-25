Миротворцев не будет: Зеленский признал провал "коалиции желающих"

Президент Владимир Зеленский предположил, что западные партнеры не введут в Украину европейских миротворцев.

Миротворцев в Украине не будет. Фото из открытых источников

"Я говорил с Трампом, что для нас "backstop" это не обязательно "boots on the ground" в Украине. Я знаю, как не очень положительно на это смотрят США. Поэтому мы говорим о работе разведок, о киберзащите, о системах ПВО Patriot", — отметил Владимир Зеленский.

Ранее издание The Times писало о том, что европейцы могут отказаться от плана ввода своих войск в Украину. В Британии и других странах Европы обсуждается сценарий, при котором сухопутные войска не будут отправлены в Украину для охраны ключевых городов, портов и атомных электростанций. Лидеры некоторых стран считают, что это может вынудить Россию отодвинуть свои "красные линии" для достижения мирного соглашения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская оккупационная армия за последние сутки продвинулась в районе города Торец Донецкой области. Как сообщает военный паблик Deep State, армия России заняла населенный пункт Калиново юго-западнее Торецка. По информации Deep State, российские захватчики также продвинулись вблизи населенных пунктов Березовка и Тарасовка, а также по этому направлению.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что власти Украины готовятся к "худшему сценарию", сообщает Bild со ссылкой на источник в украинском правительстве. В частности, отмечает издание, что Украина готовится к тому, что может остаться без поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки. При этом Bild цитирует слова вице-президента США Джей Ди Венса, который заявил, что "пришло время проголосовать за мирный план Дональда Трампа или США выйдут из переговоров по прекращению войны в Украине".