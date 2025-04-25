logo

BTC/USD

95240.87

ETH/USD

1802.83

LTC/USD

87.00

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

47.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Миротворцев не будет: Зеленский признал провал "коалиции желающих"
commentss НОВОСТИ Все новости

Миротворцев не будет: Зеленский признал провал "коалиции желающих"

Европейцы не готовы отправлять миротворцев в Украину

сегодня, 20:28
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Президент Владимир Зеленский предположил, что западные партнеры не введут в Украину европейских миротворцев.

Миротворцев не будет: Зеленский признал провал "коалиции желающих"

Миротворцев в Украине не будет. Фото из открытых источников

"Я говорил с Трампом, что для нас "backstop" это не обязательно "boots on the ground" в Украине. Я знаю, как не очень положительно на это смотрят США. Поэтому мы говорим о работе разведок, о киберзащите, о системах ПВО Patriot", — отметил Владимир Зеленский.

Ранее издание The Times писало о том, что европейцы могут отказаться от плана ввода своих войск в Украину. В Британии и других странах Европы обсуждается сценарий, при котором сухопутные войска не будут отправлены в Украину для охраны ключевых городов, портов и атомных электростанций. Лидеры некоторых стран считают, что это может вынудить Россию отодвинуть свои "красные линии" для достижения мирного соглашения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская оккупационная армия за последние сутки продвинулась в районе города Торец Донецкой области. Как сообщает военный паблик Deep State, армия России заняла населенный пункт Калиново юго-западнее Торецка. По информации Deep State, российские захватчики также продвинулись вблизи населенных пунктов Березовка и Тарасовка, а также по этому направлению.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что власти Украины готовятся к "худшему сценарию", сообщает Bild со ссылкой на источник в украинском правительстве. В частности, отмечает издание, что Украина готовится к тому, что может остаться без поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки. При этом Bild цитирует слова вице-президента США Джей Ди Венса, который заявил, что "пришло время проголосовать за мирный план Дональда Трампа или США выйдут из переговоров по прекращению войны в Украине".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IRpiRbChevg
Теги:

Новости

Все новости