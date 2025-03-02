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Мирная формула Запада: Великобритания, Франция и Украина готовят план

Готовый мирный план впоследствии представят США

сегодня, 12:39
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Амбарцумян Анна

Великобритания и Франция приобщаются к созданию мирного плана для Украины, который впоследствии будет представлен Соединенным Штатам. По словам премьер-министра Британии Кира Стармера, в этом процессе могут принять участие еще несколько европейских государств. Ключевая цель – обеспечить безопасность Украины и укрепить ее обороноспособность.

Мирная формула Запада: Великобритания, Франция и Украина готовят план

Фото из открытых источников

Британский премьер Кир Стармер заявил, что его страна вместе с Францией и, вероятно, еще несколькими европейскими государствами будут работать над мирным планом для Украины. После согласования с Киевом документ представят США, чтобы вовлечь их в процесс обеспечения безопасности Украины.

По информации The Guardian, эта инициатива стала результатом переговоров с президентами Владимиром Зеленским, Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом. Стармер подчеркнул, что, несмотря на противоречивую риторику Трампа по поводу войны в Украине, он стремится к стабильному миру.

Политик объяснил, что "длительный мир" предполагает создание защитного механизма с участием США, гарантии безопасности от европейских партнеров, а также усиление оборонного потенциала Украины.

Для меня составляющие крепкого мира – это сильная Украина, которая может воевать и быть сильной в случае необходимости, – добавил Стармер.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что британский премьер Кир Стармер принимает президента Владимира Зеленского и лидеров ведущих европейских стран. В повестке дня – усиление военной помощи, давление на Россию и заключение долгосрочного соглашения, которое укрепит позиции Украины. Ожидается, что на саммите будут присутствовать главы государств и правительств Франции, Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Канады, Финляндии, Швеции, Чехии и Румынии. Также к обсуждению присоединятся представители Европейского Союза, генеральный секретарь НАТО и министр иностранных дел Турции.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2025/mar/02/ukraine-war-volodymyr-zelenskyy-keir-starmer-donald-trump-us-europe-eu-russia-defence-latest-live-news
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