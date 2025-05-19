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Мира не будет: в Раде прогнозируют войну до конца года

Гончаренко считает, что РФ не хочет договариваться о прекращении огня

сегодня, 22:11
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Автор:
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Марьян Ощановский

Украине не следовало соглашаться на прямые переговоры с Россией без участия США.

Мира не будет: в Раде прогнозируют войну до конца года

Трамп поговорил с Путиным. Фото из открытых источников

Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко, комментируя телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

"Худшая фраза в посте Трампа: "Условия для этого будут обсуждены между двумя сторонами, как это только может быть, потому что они знают детали переговоров, о которых никто другой не знает". Это ключевая фраза. Не Ватикан, не все на свете. А вот это. Почему? В сущности, здесь США выходят из переговоров и умывают руки. И это потому, что мы согласились на прямые переговоры с РФ без США. Нам нужно было стоять до последнего, чтобы США были на переговорах и являлись частью переговоров. А теперь будет так: ну вот Украина с РФ не смогла договориться, простите. Это наше дипломатическое поражение", — отметил Алексей Гончаренко.

Он считает, что война продлится до конца года, поскольку РФ хочет провести еще одну наступательную операцию.

"Мой прогноз – мира не будет до конца года. Путин хочет воевать и хочет провести еще одну наступательную кампанию. А после нее хочет сесть за стол и договариваться. Поэтому вот так", — подытожил депутат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мирные переговоры о завершении войны находятся на пути к разделу Украины между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, пишет аналитик Sky News по вопросам обороны и безопасности профессор Майкл Кларк. Аналитик считает, что Украине приходится выбирать "меньше из двух зол". По словам аналитика, в Киеве опасаются, что Трамп и Путин могут попытаться заключить невыгодное для Украины соглашение.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что армия РФ начала опережать ВСУ в сфере военных дронов и применяет более системные решения по их производству, заявили военнослужащий Егор Фирсов и волонтер Мария Берлинская. Как отмечает Егор Фирсов, полтора года назад Украина была лидером по использованию дронов на поле боя. По словам депутата, сейчас Россия начала применять беспилотные летательные аппараты комплексно, объединяя разведку, РЭБ и разные типы дронов — дневные, ночные и оптоволоконные.



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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/47207
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