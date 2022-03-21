Мир поддержит США и Великобританию в признании госструктур РФ террористическим организациями – депутат Сейма Литвы

Признание правительствами США и Великобритании государственных структур России террористическими организациями станет основанием для такого признания другими странами, в частности странами в Европе.

Вилия Алекнайте (фото из открытых источников)

Об этом в комментарии Guildhallдолжны быть внесены в списки террористических организаций в Великобритании и США.

Аналогичное заявление сделали также и в немецком Бундестаге, депутат от "Зеленых" Робин Вагнер заявил, что военные преступления Путина в Украине, в частности взятие в заложники цивильного парамедика, позволяют квалифицировать действующий в России режим, как террористический.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Британии лорд предлагает правительственные структуры РФ внести в список террористических организаций.





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