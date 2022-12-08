Миллиард в пользу Ощадбанка: выполнит ли Россия решение суда

Верховный суд во Франции отменил решение Апелляционного суда Парижа и оставил в силе решение Международного Арбитража по взысканию с России 1,1 миллиарда долларов в пользу Ощадбанка.

Суд стал на сторону "Ощадбанка". Фото: https://pixabay.com/





Государственный банк выиграл суд по делу об ущербе, нанесенном Россией, захватившей Крым. Мы спросили юристов, можно ли надеяться, что страна, ведущая против нас войну, выполнит решение суда.





По мнению адвоката Алины Самарец, взыскание с России любых средств в связи с агрессией до наработки международным сообществом механизма взыскания ущерба маловероятно.





“На сегодняшний день в любой стране мира пока нет механизма, – объясняет она. — Это взыскание, скорее всего, будет происходить за счет арестованных активов, потому что добровольно Россия ничего не заплатит”.





Роман Шахматенко , специалист по международному праву, считает это решение серьезным шагом в юридической плоскости.





"Думаю, что Россия заплатит, поскольку решения Международного инвестиционного арбитража оказывают прямое действие. Не нужно выпрашивать у России деньги. Можно с тем решением заморозить и конфисковать находящиеся за пределами страны российские активы. То есть, с помощью этого решения, активов, которые за границей, можно компенсировать убытки”, — сказал эксперт.





Он добавил, что не только Ощадбанк судится в этом арбитраже с РФ, но и несколько наших крупных государственных компаний.





"Это серьезный шаг и дальше будет еще больше", — резюмировал Шахматенко.

Ранее мы писали, что Комитет Сената США по международным отношениям принял резолюцию, в которой действия России против Украины называются геноцидом украинского народа.





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