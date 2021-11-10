Мигранты должны быть расселены по домам европейских чиновников, — эксперт о ситуации в Польше

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Конфликт на границе может заостриться, фото из открытых источников
Экономический эксперт, соучредитель Аналитического консалтингового агентства "Украинская Фабрика Мнения" Юрий Гаврилечко поделился с порталом "Комментарии" своей точкой зрения по ситуации на границе между Белоруссией и Польшей.
По мнению эксперта, военный конфликт будет нарастать, ведь Белоруссии не нужны мигранты, чтобы их кормить и предоставлять им убежище. Украина же, если будет потребность, должна сделать одно простое дело — создать коридор для мигрантов и дать им пройти в Евросоюз, или отправить иностранцев домой за их счет.
Мигранты направляются в европейские страны из-за действий европейских правительств, участвовавших в военных интервенциях на территориях разных стран Азии и Африки. Среди которых – Ливия, Сирия, Ирак, Афганистан. Поэтому в этих странах сейчас нет мира и люди вынуждены искать политическое убежище и лучшей судьбы за пределами родных земель.
Ливия ранее сдерживала потоки мигрантов из Центральной Африки в Европу. Уже более 10 лет после убийства Каддафи там продолжается гражданская война, поэтому сами ливийцы тоже вынуждены бежать в другие страны.
Польша пропускать людей в свою страну пока не планирует, поэтому Юрий Гаврилечко считает, что поляки могут создать коридор и пропустить мигрантов в Германию, а дальше, может, и в Брюссель.
Что касается правил для мигрантов, эксперт считает, что первоочередными требованиями к иностранцам должны быть: знание языка, знание истории, обязанность соблюдать культурные традиции страны, в которую приехал, наличие профессии и желание работать.
Как сообщал портал "Комментарии", в Министерстве обороны Польши заявили о боевой готовности на границе с Беларусью.
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