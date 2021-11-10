Мигранты должны быть расселены по домам европейских чиновников, — эксперт о ситуации в Польше

Конфликт на границе может заостриться, фото из открытых источников

Экономический эксперт, соучредитель Аналитического консалтингового агентства "Украинская Фабрика Мнения" Юрий Гаврилечко поделился с порталом "Комментарии" своей точкой зрения по ситуации на границе между Белоруссией и Польшей.



По мнению эксперта, военный конфликт будет нарастать, ведь Белоруссии не нужны мигранты, чтобы их кормить и предоставлять им убежище. Украина же, если будет потребность, должна сделать одно простое дело — создать коридор для мигрантов и дать им пройти в Евросоюз, или отправить иностранцев домой за их счет.

"Украина более 10 лет назад подписала договор о реадмиссии с ЕС и взяла на себя множество обязательств в одностороннем порядке. Однако я уже неоднократно говорил, что Украина должна выйти из договора о реадмиссии и направлять мигрантов, которые идут через ее территорию или домой на средства мигрантов, или в Европу за счет Европы", — подчеркнул эксперт.

Мигранты направляются в европейские страны из-за действий европейских правительств, участвовавших в военных интервенциях на территориях разных стран Азии и Африки. Среди которых – Ливия, Сирия, Ирак, Афганистан. Поэтому в этих странах сейчас нет мира и люди вынуждены искать политическое убежище и лучшей судьбы за пределами родных земель.

"Участвовали в военной интервенции – получите мигрантов. Европа должна их принять, потому что она ответственна за их появление", — отметил Юрий Гаврилечко .

Ливия ранее сдерживала потоки мигрантов из Центральной Африки в Европу. Уже более 10 лет после убийства Каддафи там продолжается гражданская война, поэтому сами ливийцы тоже вынуждены бежать в другие страны.

Польша пропускать людей в свою страну пока не планирует, поэтому Юрий Гаврилечко считает, что поляки могут создать коридор и пропустить мигрантов в Германию, а дальше, может, и в Брюссель.

"Если европейские чиновники собираются кормить мигрантов, то советовал бы Европарламенту принять закон, чтобы европейские чиновники были обязаны платить налог на содержание мигрантов. Те же мигранты должны быть расселены по домам европейских чиновников. Каждый должен отвечать за то, что декларирует. Хотите иметь мигрантов в стране — в ваших домах за ваши деньги. Или меняйте миграционную политику и устанавливайте правила", — подчеркнул эксперт.

Что касается правил для мигрантов, эксперт считает, что первоочередными требованиями к иностранцам должны быть: знание языка, знание истории, обязанность соблюдать культурные традиции страны, в которую приехал, наличие профессии и желание работать.

"Если европейцы задумаются над тем, зачем им содержать кого-то, зададут такой же вопрос своим политикам и заставят их изменить положение вещей, тогда будут изменения. Пока этого не произойдет, будем видеть и дальше противостояние на границах, которое будет усиливаться. Потому что в ближайшее время страны, откуда прибыли мигранты, не станут богатыми", — добавил Юрий Гаврилечко .

Как сообщал портал "Комментарии", в Министерстве обороны Польши заявили о боевой готовности на границе с Беларусью.

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