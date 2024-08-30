МИД жестко обратился к Монголии куда поедет Путин: что требует

На фоне разговоров о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин собрался с визитом в Монголию, министерство иностранных дел Украины обратилось с жестким призывом к власти этой страны.

Владимир Путин

"Украинская сторона надеется, что Правительство Монголии осознает тот факт, что Владимир Путин является военным преступником. На его арест по подозрению в незаконном принудительном перемещении украинских детей в Российскую Федерацию издан ордер Международным уголовным судом, юрисдикция которого признается Монголией", — сказано в заявлении МИД .

При этом в министерстве подчеркивают, что похищение украинских детей только одним из многочисленных преступлений, за которые кремлевский диктатор Путин и военно-политическое руководство РФ должны предстать перед правосудием. В МИДе подчеркивают, что именно топ-руководство России виновато в том, что оно развязало немотивированную, агрессивную войну против Украины.

"Эти лица виновны в агрессивной войне против Украины, зверствах против украинского народа, убийствах, изнасилованиях, ограблениях, обстрелах гражданской инфраструктуры и геноциде. Призываем монгольские власти выполнить обязательный международный ордер на арест, и передать Путина в Международный в заявлении МИД.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин собрался с визитом в Монголию. Это будет первый визит Путина в страну-член МКС после того, как в марте прошлого года суд выдал ордер на его арест по обвинениям в похищении детей с оккупированных территорий Украины. При этом представитель диктатора Дмитрий Песков заявил, что Путину в Монголии ничего не угрожает и у РФ нет никаких оговорок по поводу визита. На Западе полагают, что диктатор просто получил гарантии безопасности. Некоторые эксперты полагают, что безопасность Путина гарантирует Китай. Станислав Белковский, бывший политический советник Кремля, например отметил, что Монголия не пойдет против Китая, даже если не хочет воевать с США.



