Власти Грузии выпустили скандальную рекламу с кадрами войны: реакция МИД Украины

Slava Kot
Министерство иностранных дел Украины резко отреагировало на новый предвыборный ролик руководящей партии Грузии "Грузинская мечта", в котором использованы кадры разрушенных украинских городов. Украинская сторона назвала такие действия "циничными" и презирающими память жертв российской агрессии.
Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото из открытых источников
В официальном заявлении МИД Украины говорится, что кадры разрушенных украинских городов, использованных властями Грузии, показывают очередное ползание перед Москвой.
Украинское внешнеполитическое ведомство добавило, что советует политтехнологам правящей партии Грузии "быть честными со своим народом" и демонстрировать реальность: "российский триколор справа и закрытая дверь ЕС и НАТО слева".
Скандальный видеоролик создан для агитационной кампании к местным выборам в Грузии, которые пройдут 4 октября. На левой части экрана демонстрируются черно-белые кадры из украинских прифронтовых регионов, в частности, разбитые здания, уничтоженные мосты, кладбища погибших воинов, а также момент удара дрона по гражданской инфраструктуре.
В противоположность этому справа показана "мирная Грузия", где современные дороги, ухоженные города, развита инфраструктура. На видео появляется надпись: "Слева – нет войне! Справа – выбирай мир!". Под роликом размещен слоган: "Мир Грузии – больше добра для Тбилиси". "Грузинская мечта" заявила, что стремится победить на выборах во всех 64 муниципалитетах страны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "Грузинская мечта" запугала избирателей войной в Украине и разместила плакаты с последствиями российских ударов.
Также "Комментарии" писали, что Украина обвинила Грузию в копировании российских методов перед выборами.