Власти Грузии выпустили скандальную рекламу с кадрами войны: реакция МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины резко отреагировало на новый предвыборный ролик руководящей партии Грузии "Грузинская мечта", в котором использованы кадры разрушенных украинских городов. Украинская сторона назвала такие действия "циничными" и презирающими память жертв российской агрессии.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото из открытых источников

В официальном заявлении МИД Украины говорится, что кадры разрушенных украинских городов, использованных властями Грузии, показывают очередное ползание перед Москвой.

"Такие циничные шаги демонстрируют пренебрежение к украинскому народу и жертвам российской агрессии, вызывают справедливое возмущение украинского общества. Обидно наблюдать, как грузинские власти ползают перед Москвой и пренебрегают принципами достоинства и независимости, исторически присущи грузинской нации и составляют неотъемлемую часть ее идентичности", — говорится в заявлении МИД.

Украинское внешнеполитическое ведомство добавило, что советует политтехнологам правящей партии Грузии "быть честными со своим народом" и демонстрировать реальность: "российский триколор справа и закрытая дверь ЕС и НАТО слева".

Скандальный видеоролик создан для агитационной кампании к местным выборам в Грузии, которые пройдут 4 октября. На левой части экрана демонстрируются черно-белые кадры из украинских прифронтовых регионов, в частности, разбитые здания, уничтоженные мосты, кладбища погибших воинов, а также момент удара дрона по гражданской инфраструктуре.

В противоположность этому справа показана "мирная Грузия", где современные дороги, ухоженные города, развита инфраструктура. На видео появляется надпись: "Слева – нет войне! Справа – выбирай мир!". Под роликом размещен слоган: "Мир Грузии – больше добра для Тбилиси". "Грузинская мечта" заявила, что стремится победить на выборах во всех 64 муниципалитетах страны.

