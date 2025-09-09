МИД Украины отреагировало на заявления президента Польши о вступлении в НАТО и ЕС

Рубрики
Slava Kot
Министерство иностранных дел Украины прокомментировало высказывания президента Польши Кароля Навроцкого, который заявил, что дискуссии о вступлении Украины в НАТО и ЕС преждевременны из-за продолжающейся войны. В Киеве подчеркнули, что европейское и евроатлантическое будущее Украины стратегически важный вопрос, который невозможно откладывать.
МИД Украины ответило на заявления президента Польши. Фото из открытых источников
В заявлении МИД Украины подчеркивается, что "безопасное будущее Украины неразрывно связано с НАТО, а политическое и экономическое — с Европейским Союзом". Дипломаты указали, что членство в этих объединениях станет не только гарантией безопасности для Украины, но и важнейшим фактором стабильности для всей Европы.
МИД также выразил благодарность Варшаве за беспрецедентную поддержку с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Украина отметила военную помощь, организацию логистического хаба для международных поставок и готовность Польши принять миллионы украинских граждан, нашедших там временное убежище.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Польши Кароль Навроцкий сделал заявление, где указал, что вступление Украины в НАТО пока невозможно из-за войны, а дискуссии о членстве в ЕС, по его мнению, следует отложить.
