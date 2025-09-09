МИД Украины отреагировало на заявления президента Польши о вступлении в НАТО и ЕС

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало высказывания президента Польши Кароля Навроцкого, который заявил, что дискуссии о вступлении Украины в НАТО и ЕС преждевременны из-за продолжающейся войны. В Киеве подчеркнули, что европейское и евроатлантическое будущее Украины стратегически важный вопрос, который невозможно откладывать.

В заявлении МИД Украины подчеркивается, что "безопасное будущее Украины неразрывно связано с НАТО, а политическое и экономическое — с Европейским Союзом". Дипломаты указали, что членство в этих объединениях станет не только гарантией безопасности для Украины, но и важнейшим фактором стабильности для всей Европы.

"Членство Украины в этих альянсах является залогом безопасности не только для Украины, но и для всей Европы и евроатлантического сообщества. Это не преувеличение, а современные реалии. Отмечаем, что эта позиция получила подтверждение как в решениях НАТО и ЕС, так и в многочисленных заявлениях лидеров стран-партнеров, в частности Польши", — говорится в заявлении.

МИД также выразил благодарность Варшаве за беспрецедентную поддержку с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Украина отметила военную помощь, организацию логистического хаба для международных поставок и готовность Польши принять миллионы украинских граждан, нашедших там временное убежище.

"Убеждены, что обсуждение будущего членства Украины в НАТО и ЕС не преждевременно. Напротив, оно стратегически необходимо в контексте продолжающейся агрессии РФ против Украины и всей европейской системы безопасности. Украина продолжает активно работать со всеми партнерами, в том числе и с Польшей, для достижения стратегической цели — полноправного членства в ЕС и НАТО", — пишет МИД Украины.

