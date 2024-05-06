МИД проясинил позицию по Путину: что произойдет после 7 мая

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Кравцев Сергей
Министерство иностранных дел Украины заявляет, что не имеет оснований для признания Владимира Путина как демократически избранного и легитимного президента Российской Федерации. Как говорится в заявлении МИД, 7 мая в России состоится церемония введения в должность Владимира Путина.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
В то же время, как отмечают украинские дипломаты, в ходе так называемых мартовских "выборов" Российская Федерация нарушила положения многочисленных международных документов, которые являются основой современной системы международных отношений. Речь идет прежде всего об Уставе Организации Объединенных Наций, Декларации о принципах международного права, Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны, Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также десятках резолюций Генеральной Ассамблеи ООН.
При этом, грубым нарушением общепризнанных норм и принципов международного права стала незаконная организация так называемого избирательного процесса на временно оккупированных Российской Федерацией суверенных территориях Украины — частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, в Автономной Республике Крым и городе Севастополе — с сознательным привлечением угрозами и шантажом к участию в нем миллионов граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях или под принуждением были перемещены на территорию РФ.
Кроме того, прибегая к пропаганде и манипуляциям, кремлевский режим использует участие избирателей и итоги голосования для оправдания военного вторжения в Украину и агрессивной политики в отношении других государств.
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Ігор
сегодня, 16:25
Обидва легітимні! Ще профффесорськи звання обом надати. Увага! Увага! На слов'янський арені цирк двох карликів! Коли юдейці беруться за справу - такий результат! Вони обидва вироки для своїх недокраїн, які узурпували.