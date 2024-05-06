МИД проясинил позицию по Путину: что произойдет после 7 мая

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что не имеет оснований для признания Владимира Путина как демократически избранного и легитимного президента Российской Федерации. Как говорится в заявлении МИД, 7 мая в России состоится церемония введения в должность Владимира Путина.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Таким образом российские власти пытаются создать для всего мира и своих граждан иллюзию законности почти пожизненного пребывания у власти человека, который превратил РФ в государство-агрессора, а правящий режим — в диктатуру", — говорится в заявлении.

В то же время, как отмечают украинские дипломаты, в ходе так называемых мартовских "выборов" Российская Федерация нарушила положения многочисленных международных документов, которые являются основой современной системы международных отношений. Речь идет прежде всего об Уставе Организации Объединенных Наций, Декларации о принципах международного права, Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны, Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также десятках резолюций Генеральной Ассамблеи ООН.

При этом, грубым нарушением общепризнанных норм и принципов международного права стала незаконная организация так называемого избирательного процесса на временно оккупированных Российской Федерацией суверенных территориях Украины — частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, в Автономной Республике Крым и городе Севастополе — с сознательным привлечением угрозами и шантажом к участию в нем миллионов граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях или под принуждением были перемещены на территорию РФ.

"Такие действия РФ, несмотря на предупреждения со стороны авторитетных международных институтов, в очередной раз доказывают, что ее руководство не признает своей ответственности и не собирается прекращать незаконную, неспровоцированную и неоправданную полномасштабную вооруженную агрессию против Украины, которая продолжается уже более двух лет и вызывает многочисленные человеческие жертвы и разрушения", — сказано в заявлении.

Кроме того, прибегая к пропаганде и манипуляциям, кремлевский режим использует участие избирателей и итоги голосования для оправдания военного вторжения в Украину и агрессивной политики в отношении других государств.

"Исходя из изложенного, а также учитывая действующий ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина, Украина не видит правовых оснований для его признания демократически избранным и легитимным президентом Российской Федерации", — отмечается в заявлении.

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