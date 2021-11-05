Международные эксперты показали доказательства вооруженной агрессии России в Украине: что они нашли

Международное неправительственное объединение "Conflict Armament Research" обнародовало отчет о том, как использовали незаконные вооруженные формирования, действовавшие на территории временно оккупированного украинского Донбасса российское оружие и военную технику. Об этом 5 ноября информирует отдел коммуникаций СБУ.

Исследователи три года изучали поставки вооружений (фото из открытых источников)

В обнародованном отчете идет речь о немалом массиве фактажа, которые получили европейские политологи, сотрудничая с сотрудниками контрразведки СБУ.

Здесь впервые подробно проанализирован немалый объем оружия, боеприпасов из РФ. Специалисты организации провели исследование нескольких десятков видов разного оружия и боеприпасов, в частности переносных зенитно-ракетных комплексов.

Неправительственное объединение Conflict Armament Research начало работу в 2011 году. Оно имеет соответствующие разрешения от Евросоюза в вопросах сбора, обобщения и анализа данных о поставках определенных видов оружия и военной техники, присутствующих в зонах вооруженных конфликтов в разных регионах мира.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, мог ли Запад уберечь Украину от войны . Российская агрессия в Украине (а также Грузии) может быть связана с тем, что европейские партнеры в 2008 году отказались принять эти государства в НАТО. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, особенно ответственными за это можно считать Францию и Германию. Директор Международного института политической философии Виктор Савинов считает, что Украине давно пора строить нормальные международные коммуникации. Чего пока не наблюдается. Виктор Савинов отмечает, что геополитическое положение Украины и так очень сложное, а политическая обстановка в мире очень напряженная. По его мнению, в такой момент нужно ценить всех, кто может протянуть нашей стране руку помощи.

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