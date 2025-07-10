Между Украиной и Польшей могут испортиться отношения: от чего предостерегли в МИД

Украина поддерживает честный, ответственный и сбалансированный исторический диалог, свободный от политизации и односторонних трактовок, и рассчитывает на благоразумие польских партнеров в оценках событий общего исторического прошлого. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел в канун Дня памяти жертв Волынской трагедии в Польше.

Украина и Польша. Фото: из открытых источников

В ведомстве Андрей Сибиги отметили, что в Украине с уважением относятся к истории украинского и польского народов. Страны переживали разные этапы в своих отношениях – от сложных периодов исторических противоречий до современного этапа тесного стратегического партнерства.

МИД подчеркивает, что украинцы понимают чувствительность темы Волынской трагедии в польском обществе и чувствительное отношение к трагическим страницам прошлого среди украинцев.

В ведомстве убеждены, что у обоих народов есть моральная обязанность – не только перед памятью погибших, но и перед современными и грядущими поколениями – сохранять наследие сотрудничества, взаимного доверия и стратегического партнерства.

"Мы выступаем за честный, ответственный и сбалансированный исторический диалог, свободный от политизации и односторонних трактовок, и рассчитываем на благоразумие наших польских партнеров в оценках событий нашего общего исторического прошлого", – говорится в заявлении.

В ведомстве напомнили, что Россия делает все, чтобы разделить украинцев и поляков, используя страницы прошлого. Там констатировали, что некоторые польские политики сознательно или безотчетно подыгрывают агрессору в этих усилиях. Россия действительно наглядно демонстрирует на примере украинских городов, что именно она будет делать в Польше, если ее не остановить в Украине.

В ответ Киев и Варшава должны проявлять единство и мудрость и совместно чтить историческую память, осознавая, что ради общего будущего должны находить понимание даже самых сложных страниц прошлого. Именно на основе этого единства государства смогут успешно строить общий европейский путь.

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