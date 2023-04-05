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"Между Украиной и Польшей границ не будет": основное из заявлений Зеленского и Дуды

Киев и Варшава говорят о более тесном сотрудничестве

сегодня, 16:12
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Автор:

Константин Куликов

В ходе сегодняшнего официального визита Владимира Зеленского в Варшаву президент Польши Анжей Дуда наградил его высшей польской государственной наградой – орденом Белого Орла. Об этом сообщают "Комментарии".

"Между Украиной и Польшей границ не будет": основное из заявлений Зеленского и Дуды

Зеленський та Дуда зустрілися у Варшаві

"Большая честь для меня получить от Президента Польши Анджея Дуды высшую государственную награду Польши – орден Белого Орла. Она – для тех, кто на своих плечах несет эту победу, — заявил Зеленский. — Для народа Украины, наших военных, которые защищают наше государство, нашу независимость и борются за победу для Украины, для Польши, для всей Европы и мира".


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Кроме этого, глава Украинского государства пообещал, что границ между двумя странами в перспективе не будет:

"В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ: политических, экономических и – что очень важно – исторических. Но для этого еще нужно победить. Для этого нужно еще немного пройти плечом-к-плечу", — заявил Зеленский.

Говоря о ситуации в Бахмуте, Зеленский отметил, что при угрозе потери личного состава из-за окружения будут приняты "правильные решения".

В свою очередь Анжей Дуда заявил, что Польша уже передала Украине четыре МиГ-29, доставка еще четырех истребителей в процессе. Впоследствии Польша готова отправить еще шесть боевых самолетов – всего 14 истребителей.

Тем временем, польские фермеры пригрозили сорвать визит Зеленского в Варшаву. Из-за украинского зерна ушел в отставку министр сельского хозяйства Польши. А эксперты объяснили, есть ли выход из конфликтной ситуации между интересами украинских и польских аграриев.




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