Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился похожей на плевок в спину критикой в адрес покидающего Белый дом (и большую политику — после 50 лет карьеры) президента США Джо Байдена. Об этом 19 января пишет портал "Комментарии". Свое прощание с американским лидером он озаглавил: "The Walking Dead, конец сезона"

Медведев вспоминает времена встреч с Байденом (2011 год), когда у того не было деменции, а у самого чиновника, видимо - алкоголизма. Фото: пресс-служба Кремля

По мнению экс-президента РФ, на примере "ушедшего в небытие ходячего мертвеца" Байдена можно проследить, как опытный и неглупый в целом политик (а Джо очень опытный — работал на высоких позициях еще в советский период, на удивление знает Медведев) постепенно превратился в оторванного от реалий маразматика.

"Когда я общался с ним, у него еще не было деменции. Что уже тогда обратило на себя внимание – нездоровый интерес к Украине, хотя это он объяснил мне поручением (действующего на тот момент президента США Барака) Обамы", — сообщил Медведев.

Пропагандист утверждает, что постепенно "нездоровый интерес" превратился якобы в идефикс, одержимость. Медведев фантазирует, "что в этом чудесном превращении свою роль сыграли большие политические ошибки, банальная коррупция и просто плохой анализ ситуации – незнание истории и непонимание природы "украинства".

"И старик в какой-то момент ударился во все тяжкие, по сути развязав войну коллективного Запада с Россией, едва не перешедшую в ядерный конфликт с НАТО. В последнее время он явно не понимал до конца происходящего", — заявил российский чиновник.

Пропагандист признает, что такая война, как в Украине США якобы "выгодна в экономическом плане". Но политические издержки и "реальная угроза фатального конфликта" оказались гораздо серьезнее, и к этому Байден будто бы оказался не готов.

"Это тот случай, когда глава крупнейшей державы мира полностью не справился с ситуацией. В результате демократы с треском проиграли выборы", — утверждает он.

Экс-президент РФ сетует, что Байден и его команда якобы "сознательно оставили очень тяжелое кризисное наследство своим преемникам" в американо-российских отношениях.

"Будет предельно трудно общаться. Полная нормализация (между США и РФ) затянется на десятилетия. Хотя, по моему мнению, в сложившихся реалиях она в принципе невозможна. И совсем откровенно – непонятно, нужна ли она вообще", — подытожил Медведев.

Напомним, несмотря на всю "одержимость" Байдена, в Украине считают, что его администрация часто тормозила военную помощь, в решающие моменты малодушничала и не давала ВСУ решительно действовать. Примером может быть ситуация с освобождением Херсонской области, о которой писали "Комментарии": испугавшись, что РФ якобы применит ядерное оружие, у Байдена заставили Украину пойти на "договорняк" и выпустить десятки тысяч оккупантов с плацдарма, где их можно было окружить, переиграть и уничтожить.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Джо Байден считает, что его визит в Киев в феврале 2023 года имел очень важное значение. Ведь визит произошел через год после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом глава Белого дома рассказал в интервью телеканалу MSNBC. Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Байден впервые признался, что именно пообещал Путину, чтобы тот не применил ядерное оружие.