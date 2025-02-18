Макрон срочно собирает второй саммит по Украине за три дня: кого после скандала позвал в этот раз

Франция планирует провести новый саммит по Украине и безопасности Европы. Об этом 18 февраля сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Reuters. Первая подобная встреча лидеров в экстренном порядке была созвана вчера, 17 февраля, и чуть не вызвала скандал: ряд европейских стран выразили недовольство, что президент Франции Эммануэль Макрон пригласил лишь "избранных".

Макрон после обвинений в высокомерии собирает второй саммит лидеров по Украине. Фото: из открытых источников

По информации дипломатических источников Reuters, на мероприятие 19 февраля приглашены те страны, которые не участвовали во встрече в понедельник. Собеседники агентства отмечают, что в число приглашенных стран входят: Норвегия, Канада, три страны Балтии (Литва, Эстония и Латвия), Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия. Некоторые государства могут участвовать во встрече в формате видеоконференции.

Как писал портал "Комментарии", 17 февраля, в Париже прошел "экстренный саммит", участие в котором принимали лидеры ключевых стран Европы, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Были лидеры Германии, Великобритании, Италии, Испании, Нидерландов и Дании, а также представители Еврокомиссии. Стороны не принимали никаких решений и смогли прийти к единому мнению о возможной отправке миротворческих войск в Украину.

А в Чехии, Румынии и Словении остались недовольны тем, что не получили приглашения на саммит европейских лидеров в Париже, организованный президентом Франции Эммануэлем Макроном. В чешском правительстве, например, обвинили французского лидера в высокомерии, пояснив, что Чехия приняла больше всех украинских беженцев после Польши и управляет одной из самых эффективных систем поставок оружия ВСУ.

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